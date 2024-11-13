Управляющий "облгазов Фирташа" обязался оплатить более 500 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) подписало дополнительный договор с АО "Чорноморнафтогаз" по управлению 26 облгазами, принадлежащими Дмитрию Фирташу.

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Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

Она напомнила, что в конце июня 2024 года решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) был отменен арест на "облгазы Фирташа", однако затем арест был возобновлен.

Дума уточнила, что подписание дополнительного договора с управляющим – продление процесса управления этим арестованным активом.

Кроме того, по результатам 2022 года управляющий — АО "Чорноморнафтогаз" — уплатил в государственный бюджет 172 млн грн от управления активами, что свидетельствует об эффективности управления и выполнения финансовых обязательств.

Также управляющий гарантировал оплатить более 500 млн гривен от управления указанными активами в 2023 году.

"Деятельность АРМА, направленная на трансформацию и оптимизацию управления активами, подчеркивает важность институтов, работающих в интересах государства, обеспечивая транспарентность, эффективность и финансовую ответственность", — подытожила Дума.

Отметим, "Группа Нафтогаз" управляет корпоративными правами АО "Чорноморнафтогаз", ранее управлявшееся "Региональной газовой компанией", аффилированной к бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Как облгазы Фирташа перешли к государству?

Ряд газораспределительных предприятий в Украине связывали с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

В июне 2021 года в Государственном бюро расследований заявили о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в 1,488 млрд гривен.

В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление АРМА частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Позже Кабинет министров передал арестованные активы 26 облгазов в управление "Чорноморнафтогаз", входящее в группу "Нафтогазу". Активы были переданы с использованием особой процедуры.

АРМА заключила договор по управлению корпоративными правами "облгазов Фирташа" с "Чорноморнафтогаз" в июле 2022 года.

Осенью того же года "Нафтогаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Впоследствии в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные фирмы, у которых постепенно забирали лицензии на распределение.