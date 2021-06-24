Зеленский ввел в действие санкции против российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введение в действие Решения Совета национальной безопасности и Обороны (СНБО) от 18 июня 2021 года в отношении российских банков.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Офиса президента 24 июня.

В частности, под санкциями оказались 55 российских банков, в частности, те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:

– блокирование активов;

– запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии;

– запрет кредитования через покупку ценных бумаг;

– запрет приобретения ценных бумаг.

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Санкции были введены сроком на 3 года.

Напомним также, что 2 июня Зеленский внес в Раду законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, предусматривающий введение в законодательство понятия олигарха, а также обязательство чиновников декларировать любые контакты с олигархами и их представителями.

В мае Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится.

Стоит отметить, что в начале февраля было прекращено вещание трех информационных телеканалов, ассоциированные с нардепом Виктором Медведчуком — "112-Украина", NewsOne и Zik, введены персональные санкции против самого Медведчука