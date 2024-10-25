Компанию Фирташа лишили спецразрешения на Малышевском месторождении законно: решение суда

Верховный суд признал законным приказ Государственной службы геологии и недр Украины (ГСН), которым на фоне санкций Дмитрию Фирташу останавливалось действие разрешения ООО "Мотроновский ГОК" на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков Малышевского месторождения в Днепропетровской области.

Об этом сообщает NADRA.INFO со ссылкой на постановление Верховного суда.

Издание напоминает, что 28 марта 2023 года, в день вступления в силу изменений в Кодекс Украины о недрах, ГСН остановила все специальные разрешения компаниям Group DF Дмитрию Фирташу в связи с применением к нему летом 2021 года санкций СНБО в виде аннулирования или остановки лицензий и других разрешений.

В ноябре 2023 года свое спецразрешение смогло возобновить ООО "Междуреченский ГОК" – суд признал, что в ГСН поспешили остановить право пользования недрами, не предоставив компании 30 дней, предусмотренных Кодексом (в настоящее время это дело еще рассматривает Верховный суд).

Мотроновский ГОК также пытался в судебном порядке восстановить спецразрешение – это ему удалось в конце февраля 2024 года после постановления Третьего апелляционного административного суда. Теперь это решение апелляции упразднил Верховный суд.

При рассмотрении судебного дела Госгеонадра обращала внимание, что у недропользователя было три месяца, чтобы сменить подсанкционного конечного бенефициарного владельца на другого. Однако Мотроновский ГОК не принимал для этого никаких мер. Следовательно, остановка разрешения в день вступления в силу соответствующей нормы Кодекса была законной, что и подтвердил Верховный суд.

Как пишет издание, по состоянию на октябрь 2024 года Мотроновский ГОК указан владельцем спецразрешения № 3640, но напоминает, что в июне компания продала право пользования недрами в пользу ООО "Тибериус Плюс" Алексея Шестюка.

Продажа спасла спецразрешение от аннулирования, предусмотренного корректирующим решением СНБО (в Group DF санкции к акционеру называли несправедливыми).

Также заметим, что право пользования Малышевским месторождением окончательно не отчуждено, поскольку ГСН еще не внесла изменения в спецразрешение.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и лишь 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации,