Бизнес предупреждает о риске остановки приобретения новых специальных разрешений на пользование недрами

Постановлением КМУ №1374 утверждена Методика определения начальной цены продажи на аукционе (электронных торгах) специального разрешения на право пользования недрами. Бизнес обеспокоен обнародованными ценами единицы товарной продукции горного предприятия, влияющих на осуществление деятельности недропользователями, внутренние и внешние инвестиции и отрасль в целом.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что представители Комитета недропользования ЕБА присоединились к заседаниям рабочей группы по определению цены единицы товарной продукции горного предприятия – добытого полезного ископаемого.

Чем обеспокоен бизнес

В ЕБА отмечают, что постановлением КМУ №1374 утверждено Методика определения начальной цены продажи на аукционе (электронных торгах) специального разрешения на право пользования недрами.

"Предприниматели обеспокоены принятым решением и обнародованными ценами единицы товарной продукции горного предприятия, которые влияют на осуществление деятельности недропользователями, внутренние и внешние инвестиции и отрасль в целом", — подчеркивают ЕБА.

Так, согласно пункту 4 Методики цена единицы товарной продукции горного предприятия – добытого полезного ископаемого определяется на дату расчета и равна:

фактической цене реализации природного газа, нефти и конденсата, обнародованной на официальном сайте Минэкономики;

цены, определенной в соответствии с этой Методикой на все другие полезные ископаемые путем обработки исходной информации , полученной от ГНС и Государственной комиссии, и цены, обнародованной на официальном веб-сайте Госгеонадр за предыдущий квартал, с выбором большего из значений.

Цены на некоторые виды товарной продукции превышают рыночные

В то же время, эксперты ЕБА отмечают, что в отличие от рынков природного газа, нефти и конденсата, относительно сформированных, конкурентных и сбалансированных в пределах целой страны, рынки других полезных ископаемых могут быть переменными. Следовательно, постоянные колебания цены единицы товарной продукции горного предприятия значительным образом влияют на планирование приобретения специальных разрешений на пользование недрами и ведение хозяйственной деятельности горных предприятий.

Для понимания колебания цен в ЕБА отмечают, что на официальном веб-сайте Государственной службы геологии и недр Украины была обнародована утвержденная цена единицы товарной продукции горного предприятия на ІІІ квартал 2024 года. Цены на некоторые виды товарной продукции превышают рыночные цены в более чем 26 раз .

Например, значение цены песка во 2 квартале 2024 составило 165,48 грн за м3, а в третьем квартале уже 4427,3 грн за м3. Эксперты ЕБА считают, что в следующем квартале утвержденная цена единицы товарной продукции горного предприятия не может быть ниже утвержденной за предыдущий период. По мнению представителей бизнеса, такая ситуация может обусловить риск остановки деятельности сектора в части приобретения новых специальных разрешений на использование недр с аукциона и т.д.

"Другими словами, для многих потенциальных и действующих отечественных и иностранных инвесторов, приобретение специального разрешения на пользование недрами может стать нерентабельным. А потеря интереса к отрасли может обусловить значительное снижение инвестиционной привлекательности отрасли, уменьшение поступления доходов и сборов в государственный бюджет, что, по мнению экспертов Комитета Ассоциации может негативно сказаться на экономическом состоянии государства в целом", — объясняют в ЕБА.

Что предлагают

По мнению бизнеса, стремительный рост цены единицы товарной продукции по сравнению с предыдущими периодами является следствием не совсем совершенного подхода к ее определению.

По словам компаний, работающих в данной сфере, реальные рыночные цены на ранее упомянутые полезные ископаемые не претерпели значительных изменений, в частности, влияние на формирование ценовой политики не оказали сезонные изменения или ситуация на мировом рынке.

Кроме того, по убеждению представителей бизнеса, одни и те же полезные ископаемые в пределах разных областей (даже районов) могут существенно различаться в цене за единицу измерения, поэтому принимать во внимание при определении цены единицы товарной продукции горного предприятия именно среднюю стоимость единицы в полной мере корректным.

ЕБА считает, что требуют пересмотра подходы к исчислению начальной цены продажи на аукционе специального разрешения на право пользования недрами или показатели, которые предоставляются, в частности, ГНС, к Государственной службе геологии и недр Украины для утверждения цены единицы товарной продукции горного предприятия.

ЕБА уже обратилась к чиновникам с просьбой способствовать изменению подхода к исчислению начальной цены продажи на аукционе (электронных торгах) специального разрешения на право пользования недрами, в том числе путем внесения изменений в Методику.

Напомним, Государственная служба геологии и недр провела аукцион по продаже пятилетнего специального разрешения на использование недр каолинового месторождения в Житомирской области. Выиграла аукцион компания "Юмджи Каолин" Рината Ахметова, предложившая за участок 11 млн грн.

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