Приватизация ОГХК: удастся ли ФГИ продать титановый холдинг

Фонд государственного имущества хочет продать ОГХК за 3,9 млрд гривен . Несмотря на наличие контрактов и относительно низкую цену, предприятие имеет ряд проблем, которые придется решать новому владельцу. Поэтому есть большая вероятность, что и в этот раз, как и в 2021 году, приватизационный конкурс закончится ничем .

Объединенная горно-химическая компания была создана на базе титановых активов Дмитрия Фирташа. В 2014 году ФГИ отказал структурам олигарха в продлении аренды на Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области и Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области. Сейчас компания является крупнейшим в Украине предприятием по добыче титановых руд.

Фонд госимущества безуспешно готовил к продаже эту компанию с 2019 года. Одновременно с этим предприятие неоднократно попадало в скандалы связанные с рейдерским захватом компании и поставкой титанового сырья в Россию даже после начала полномасштабной войны. Кроме этого, эксперты оценивают запасы титановых руд на основных месторождениях предприятия, на которые выданы разрешения на добычу, как мизерные, что тоже не придает ликвидности государственному активу.

Кто потенциальный покупатель

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий говорит, что ФГИ вполне сможет найти покупателя на ОГХК, учитывая стартовую цену в 100 млн долларов. Однако власти нужно будет предложить инвестору понятный механизм страхования военных рисков.

В портфеле ФГИ нет беспроблемных активов. Но в случае прихода стратегического инвестора на ОГХК его показатели можно будет существенно улучшить. Другой вопрос — это страхование инвестиции в этот актив. Без понятного механизма страхования рисков привлечь серьезного стратега будет трудно Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital

Андрей Бродский, генеральный директор украинской компании "Велта", также добывающий титановое сырье, в комментарии Delo.ua оценил состояние компании, как неудовлетворительное, и отметил, что его компания точно не будет участвовать в конкурсе на приватизацию ОГХК. Однако добавил, что потенциальный покупатель на этот актив есть, хотя назвать его отказался.

Что касается приватизации, то кто точно не будет принимать в этом конкурсе участие — это "Велта". Но я знаю, у кого есть планы на покупку этого объекта. Эта группа, несмотря на реальные факты, очень оптимистично смотрит на будущее ОГХК. Желаю им успеха Андрей Бродский Генеральный директор компании "Велта"

Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак рассказала, что потенциальным покупателем является крупная азербайджанская компания. По словам Оринчак, в настоящее время ОГХК имеет контракты с американской компанией Chemours, которой продает титановое сырье из своих складов. Другим крупным потребителем сырья является чешская компания Precheza – главный европейский производитель диоксида титана.

По информации источника на рынке, покупателем может быть группа компаний NEQSOL, работающая в области энергетики, телекоммуникаций, строительства и высоких технологий. Ее основателем является азербайджанец Насиб Гасанов. В 2019 году компания приобрела 100% "Vodafone Украина". Кроме этого в 2021 году азербайджанская компания почти купила "Ивано-Франковский цемент" за 300-400 млн долларов, однако из-за войны сделка так и не была закрыта. В Украине региональный офис NEQSOL возглавляет бывший глава "Райфайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук. В украинском офисе NEQSOL сообщили Delo.ua, что в целом заинтересованы в процессе приватизации. Однако не подтвердили и не опровергли информацию о намерениях приобрести ОГХК.

Запасы сырья и другие проблемы

Запасы полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение, засекречены по представлению Службы безопасности Украины. Так что информацию о запасах конкретных месторождений, которые находятся в управлении ОГХК, конечно, откроют потенциальному инвестору, но только после соответствующего запроса, говорит Оринчак. Но собеседник уверен, что запасов сырья ОГХК хватит на несколько лет. После этого придется покупать спецразрешения на добычу полезных ископаемых на других участках. Однако аукционы на продажу спецразрешений на добычу этого сырья сейчас тоже заблокированы.

По ее словам, улучшить ликвидность ОГХК могло бы присоединение к компании Мотроновского ГОКа. Этот актив находится в Днепропетровской области недалеко от Вольногорского ГМК. Мотроновское месторождение имеет неплохие запасы и ранее входило в титановый бизнес Group DF Дмитрий Фирташ. В 2023 году Государственная служба геологии и недр заблокировала спецразрешение на добычу полезных ископаемых на этом месторождении Group DF, а в марте 2024 года Ощадбанк пытался продать этот актив за долги. Однако торги так и не состоялись.

Фирташу аннулировали лицензию на Мотроновское месторождение и фактически спецразрешение на этот участок можно было бы выставлять на электронный аукцион. Хотя в настоящее время аукционы для такого сырья заблокированы. Если бы государство передало этот участок в управление ОГХК как сеть АЗС Glusco передали "Укрнафте" ценность ОГХК для инвестора существенно выросла бы Ксения Оринчак Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины

Артур Сомов, исполнявший обязанности председателя правления ОГХК в 2020-2021 годах, рассказал, что во время его каденции 75% выручки компании давал Вольногорский ГМК и 25% — Иршанский ГОК. Однако по словам Сомова, запасов на Вольногорском месторождении хватит максимум до 2029 года. В то время как серьезные инвесторы в горно-металлургической отрасли хотят иметь ресурсную базу хотя бы на 20-30 лет.

Он подтвердил, что компания будет иметь ценность только при усилении своей ресурсной базы путем присоединения к ней Мотроновского месторождения, что гарантирует в будущем длительные суды со структурами Фирташа.

Без Мотроновского ГОКа этот актив не интересен. А с ним для потенциального инвестора покупка ОГХК будет означать покупку билета на войну с Фирташем. Я более чем уверен, что компании Фирташа будут оспаривать санкции, в том числе и в международных судах. И это может отпугнуть потенциального инвестора Артур Сомов И.о. председателя правления ОГХК в 2020-2021 годах

Бывший топ-менеджер ОГХК отметил, что если конкурс состоится осенью, как это и запланировано, то в нем будут участвовать исключительно украинские компании. При этом он отметил, что азербайджанские инвесторы из NEQSOL проявляли интерес к покупке ОГХК и в 2021 году. Однако тогда они так и не купили компанию.

Александр Гладушко, бывший и.о. главы правления ОГХК с 2017 по 2020 год подтвердил, что запасы руды на Вольногорском месторождении почти исчерпаны, а Иршанский ГОК вряд ли сможет выпускать продукцию надлежащего качества.

Еще одной проблемой для потенциального покупателя Гладушко видит износ оборудования и техники на основных месторождениях. Обновление основных фондов в последние годы игнорировалось, что привело к упадку техники и устареванию технологий, говорит бывший руководитель компании. Поэтому активы потребуют значительных затрат на обновление производственных мощностей. Поскольку обновление оборудования без полной остановки невозможно, инвестор будет нести убытки из-за потенциальных остановок при модернизации. Другим источником затрат для инвестора могут стать обязанности по рекультивации земель. И все эти факторы увеличат финансовую нагрузку на нового владельца.

Гладушко уверен, что короткие сроки проведения аукционов отпугивают потенциальных покупателей среди крупных международных компаний. Учитывая комплекс проблем предприятия, потенциальные инвесторы захотят провести собственный аудит компании, и принять решение поучаствовать в аукционе на основе этого аудита. Но они не успеют сделать это до октября.

2,5 месяца – это нереально короткий период для качественного проведения такого анализа. Поэтому я думаю, что все признанные в мире игроки участвовать в аукционе не будут, поскольку это фактически приобретение "в слепую". Если же аукцион все же состоится, то с большой вероятностью он не может считаться прозрачным и честным Александр Гладушко И.о. председателя правления ОГХК в 2017-2020 годах

Директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов в комментарии Delo.ua сказал, что считает стартовую цену ОГХК завышенной даже с учетом положительных результатов работы за полгода 2024 года. Кроме того предприятие не прошло ни финансового аудита большой четверки, ни аудита подтвержденных запасов ископаемых JORK. Поэтому глобальные игроки на конкурс не придут.

ОГХК — актив неподготовленный ФГИ, как положено, его, говоря словами инвестбанкиров, сделали "отравленным" уже на старте. Но видно, что спешат продать. Для меня загадка: кто пойдет на такие риски по такой цене. Почему для ФГИ так важно его продать в войну, худшее время для продажи, — тоже большая загадка Олег Арестархов Директор по корпоративным коммуникациям Group DF

Поэтому теоретически ФГИ может заинтересовать инвесторов этим активом. Но такие инвесторы должны не бояться военных рисков, быть готовыми к судам с Фирташем, а также вложить немало денег в обновление предприятия. Удастся ли найти такого инвестора сейчас под вопросом. ОГХК не смогла продать до полномасштабной войны. Поэтому сейчас шансы продать ОГХК еще меньше, чем в 2021 году.