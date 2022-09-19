Суд разрешил обыскать менеджмент ОГХК по подозрению в поставке титанового сырья в РФ во время войны

Печерский районный суд Киева санкционировал обыск офиса компании "Инор" в Киеве, который, фактически используется должностными лицами "Объединенной горно-химической компании" в деле о поставке украинского ильменитового концентрата в Российскую Федерацию во время широкомасштабной войны. Об этом свидетельствует определение суда от 8 сентября 2022 года.

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Согласно материалам следствия Нацполиции, должностные лица "ОГХК" заключили договор на поставку ильменитового концентрата польской компании BioProfTech на сумму 6,5 млн долларов.

Как отмечается в определении суда, эта сумма сама по себе намного ниже рыночной стоимости титанового сырья. Кроме того, установлено, что директором BioProfTech является гражданин РФ.

"В дальнейшем, 07.07.2022 после отправки груза судном "MIGHTY MAUD", согласно контракту, где определено, что продавец считается исполнившим обязательство по поставке с момента перехода товара через поручни судна в порту отгрузки в связи с невозможностью оплаты товара, подписано дополнительное соглашение, по условиям которого право собственности на груз переходят после выгрузки в порту назначения", - говорится в определении суда.

Далее судно MIGHTY MAUD обнаруживают в Мексиканском заливе, а уровень осадки свидетельствует об отсутствии груза на борту, что крайне интересно для следствия.

Следствие утверждает, что титановое сырье было перегружено в открытом море и поставлено потребителю в РФ. А по дополнительному соглашению груз не перешел польскому юрлицу, а значит, госкомпания не получила за него оплату. И, судя по тому, что судно уже пустое – не получит.

Суд полностью удовлетворил представление прокурора, курирующего следствие. Следственный судья разрешил масштабный обыск и выемку всех документов, касающихся этой сделки, денег, техники, данных о сотрудниках, разнообразных рабочих записей и прочего.

Напомним, Украина является значимым поставщиком на международный рынок титанового сырья. До 2014 года Украина также перерабатывала его на предприятии "Титан" в городе Армянске в Крыму. Однако, после аннексии Крыма, на подконтрольных территориях остались предприятия, добывающие сырье. Государственные активы были объединены в "ОГХК". При этом, в оккупированном Крыму завод продолжает работать. За последние 8 лет неоднократно в прессу просачивалась информация, что украинское титановое сырье обходит санкции и попадает на переработку в РФ, питая таким образом российский военно-промышленный комплекс стратегическим сырьем и госбюджет страны-агрессора валютной выручкой от экспорта титана на международный рынок.