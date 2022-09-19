Суд дозволив обшукати менеджмент ОГХК за підозрою у постачанні титанової сировини до РФ під час війни

Печерський районний суд Києва санкціонував обшук офісу компанії "Інор" у Києві, який фактично використовується службовими особами "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" у справі про постачання українського ільменітового концентрату в Російську Федерацію під час широкомасштабної війни. Про це свідчить ухвала суду від 8 вересня 2022 року.

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Згідно з матеріалами слідства Нацполіції, посадовці "ОГХК" уклали договір на постачання ільменітового концентрату польської компанії BioProfTech на суму 6,5 млн. доларів.

Як зазначається у ухвалі суду, ця сума сама по собі набагато нижча за ринкову вартість титанової сировини. Крім того встановлено, що директором BioProfTech є громадянин РФ.

"У подальшому, 07.07.2022 після відправки вантажу судном "MIGHTY MAUD" згідно контракту, де визначено, що продавець вважається таким, що виконав зобов'язання стосовно поставки з моменту переходу товару крізь поручні судна в порт відвантаження у зв'язку з неможливістю оплати товару, підписана додаткова угода, за умовами якої право власності на вантаж переходить після вивантаження в порту розвантаження", - йдеться у ухвалі суду.

Далі судно MIGHTY MAUD виявляють у Мексиканській затоці, а рівень осадки свідчить про відсутність вантажу на борту, що дуже цікаво для слідства.

Слідство стверджує, що титанову сировину було перевантажено у відкритому морі та поставлено споживачеві до РФ. А за додатковою угодою вантаж не перейшов до польської юрособи, а отже, держкомпанія не отримала за неї оплату. І судячи з того, що судно вже порожнє – не отримає.

Суд повністю задовольнив подання прокурора, який курує слідство. Слідчий суддя дозволив масштабний обшук та вилучення всіх документів, що стосуються цієї угоди, грошей, техніки, даних про співробітників, різноманітних робочих нотаток тощо.

Нагадаємо, Україна є значним постачальником на міжнародний ринок титанової сировини. До 2014 року Україна також переробляла його на підприємстві "Титан" у місті Армянську у Криму. Однак після анексії Криму на підконтрольних територіях залишилися підприємства, які видобувають сировину. Державні активи були об'єднані в "ОГХК". При цьому в окупованому Криму завод продовжує працювати. За останні 8 років неодноразово в пресу просочувалася інформація, що українська титанова сировина обходить санкції та потрапляє на переробку до РФ, живлячи таким чином російський військово-промисловий комплекс стратегічною сировиною та держбюджет країни-агресора грошима від експорту титану на міжнародний ринок.