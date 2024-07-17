Украинские металлурги продолжают наращивать производство, несмотря на ценовую конъюнктуру и отключения света

Невзирая на то, что во втором полугодии 2024 года падение производства металлургических предприятий неизбежно из-за блэкаутов и ухудшения ценовой конъюнктуры на глобальных рынках, по итогам 2024 года металлургические предприятия должны нарастить производственные показатели благодаря хорошему старту в первом полугодии.

В январе-июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года металлургическим предприятиям удалось увеличить производство стали на 37% до 3,87 млн тонн, чугуна на 22,3% до 3,47 млн тонн и проката на 32,2% до 3, 14 млн. тонн.

Основным фактором, позволившим нарастить производство, стало восстановление морской логистики. С сентября 2023, когда из Одесских портов вышли первые корабли с украинским металлом, отечественным металлургам удалось нарастить экспорт в те страны, которые были недоступны из-за морской блокады.

Открытие моря и рост потребления стали в Украине

По словам аналитика ресурса "ГМК-Центр" Андрея Тарасенко, открытие морского коридора позволило украинским производителям металлопродукции нарастить свое присутствие на внешних рынках. Так, по данным объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром" из произведенного в Украине металлопроката в первом полугодии 2024 года было экспортировано 63% или 1,996 млн тонн. За аналогичный период 2023 года украинские металлурги экспортировали 1,257 млн. тонн. Таким образом экспорт металлопродукции за шесть месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. экспорт металлопродукции вырос на 59%.

Результаты работы металлургической отрасли в первом полугодии 2024 года.

Основными экспортными рынками украинского металлопроката в январе-июне 2024 года были страны Европейского союза (77,1%), другой Европы (европейские страны, не входящие в состав ЕС. В эти страны включают Великобританию и Турцию) (6,9%) и Африка (6,4%).

По данным "Укрметаллургпрома" во втором полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года украинские металлурги нарастили отгрузку металлопродукции в страны ЕС на 43% до 1,538 млн тонн, в страны другой Европы в 2,5 раза до 137,6 тыс. тонн, до стран Африки в 7,5 раза до 127 тыс. тонн, а также в страны СНГ на 54% до 74,315 тыс. тонн. При этом украинские металлурги сократили поставки металлопродукции в страны Ближнего востока на 47,5% до 20,442 тыс. тонн.

По словам Тарасенко, возможность нарастить экспорт позволила запустить дополнительные мощности на металлургических комбинатах, в частности на Арселор Миттал Кривой Рог.

В группе "Метинвест" отметили, что помимо восстановления морской логистики росту производства стали в 1 полугодии 2024 года было постепенное восстановление внутреннего спроса на стальную продукцию на фоне оживления экономической активности внутри страны. Кроме этого, одним из факторов стала низкая база первого полугодия 2023 года, когда была первая серия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и из-за отключения света и отсутствия возможности экспортировать производство существенно сократилось.

По данным "Укрметаллургпрома" за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года емкость внутреннего рынка металлопродукцию выросла на 7,73% до 1,726 млн. тонн. При этом 592,4 тыс. тонн металлопродукции, реализованной на украинском рынке, была импортирована из стран ЕС (31%), других стран Европы (46,5%), а также стран Азии.

Последний квартал будет самым трудным

В пресс-службе Метинвеста рассказали, что основным глобальным фактором, который может повлиять на украинских металлопроизводителей в ближайшее время, является усиление конкуренции на внешних рынках стали и риски нового витка торговых войн в мировой металлургии. Этот фактор может не только помешать украинскому стальному экспорту из-за вероятности новых торговых расследований против отечественных металлургов, но и открыть новые рыночные ниши для Украины из-за ограничения доступа на рынки конкурентов из других стран, в том числе российских. Однако из-за рисков безопасности, связанных с транспортировкой грузов по Черному морю, экспортный потенциал украинской металлургии может быть реализован не в полной мере.

“Среди внутренних факторов отмечаем негативное влияние на предприятия металлургической отрасли роста тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки. Следствием этого стало увеличение уровня операционных расходов, ухудшение финансового состояния и ограничение инвестиционных возможностей металлургических предприятий, особенно в контексте усилий по декарбонизации, которая является залогом сохранения конкурентоспособности металлургической отрасли в долгосрочной перспективе", — рассказали в "Метинвесте".

По словам Тарасенко, в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года цена на металлопродукцию упала на глобальных рынках упала на 10%. При этом себестоимость производства на украинских металлургических предприятиях выросла главным образом из-за роста стоимости электроэнергии. Тарасенко говорит, что в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года тариф вырос на 50%. Это привело к снижению маржинальности отечественной металлопродукции, поскольку в производстве стали электропечами стоимость электроэнергии составляет 20-25% в себестоимости, а в производстве стали конверторным методом — 12-13%.

Тарасенко отмечает, что прогнозировать производство достаточно сложно, поскольку определяющим будет состояние украинской энергетики. Он прогнозирует, что в третьем квартале падение производства стали может составить 10-15% от прошлогоднего, а вот четвертый квартал будет самым трудным. При длительных отключениях электроэнергии может повториться ситуация зимы 2022-2023 годов, когда из-за блэкаутов производство упало более чем на две трети.

В "Метинвесте" говорят, что во втором полугодии 2024 также ожидают замедления темпов роста производства основной металлургической продукции в Украине из-за имеющихся проблем с обеспечением предприятий электроэнергией, а также из-за постепенного исчерпания эффекта низкой сравнительной базы с 2023. В то же время в компании прогнозируют, что в В целом по итогам 2024 г. украинская металлургическая отрасль сохранит темпы роста на уровне не менее 15-20% по сравнению с 2023 годом.