В I полугодии 2024 года Украина увеличила производство чугуна на 22%, стали – на 37%, проката – на 32%

В I полугодии 2024 года Украина произвела на 22,3% больше чугуна, на 37% больше стали и на 32,2% больше проката, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные ОП "Укрметаллургпром".

Сообщается, что в январе-июне 2024 года произведено:

чугуна 3,47 млн т (122,3% по отношению к январю-июню 2023 г.);

стали 3,87 млн. т (137,0%);

проката 3,14 млн т (132,2%).

По результатам января-мая 2024 года Украина улучшила свои позиции в рейтинге мировых производителей чугуна, поднявшись с 15 на 14 позицию среди 40 стран-производителей.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода – ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 года из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году украинскими металлургическими предприятиями произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году".

Фото: ua.depositphotos.com