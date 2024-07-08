В І півріччі 2024 року Україна збільшила виробництво чавуну на 22%, сталі – на 37%, прокату – на 32%

У І півріччі 2024 року Україна виробила на 22,3% більше чавуну, на 37% більше сталі і на 32,2% більше прокату, ніж в аналогічний період минулого року.

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Про це свідчать дані ОП "Укрметалургпром".

Повідомляється, що в січні-червні 2024 року вироблено:

чавуну 3,47 млн т (122,3% відносно січня-червня 2023 р.);

сталі 3,87 млн т (137,0%);

прокату 3,14 млн т (132,2%).

Додамо, що за результатами січня-травня 2024 року Україна покращила свої позиції у рейтингу світових виробників чавуну, піднявшись з 15 на 14 позицію серед 40 країн-виробників.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи - ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських постів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".

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