Найкращі результати з початку війни: Ferrexpo показала зростання виробництва на 83%

Компанія Ferrexpo, один з найбільших виробників та експортерів залізорудних окатишів у світі, оприлюднила результати своєї діяльності за перше півріччя 2024 року.

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

Тимчасовий виконавчий директор Ferrexpo Лучіо Дженовезе розповів, що виробничі показники компанії зросли на 83% порівняно з попередніми шістьма місяцями до грудня 2023 року та на 75% порівняно з першими шістьма місяцями 2023 року. Це найвищий результат з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Повідомляється, що загальне виробництво продукції підприємствами групи у першому півріччі збільшилось до 3,7 млн тонн з 2 млн тонн за аналогічний період попереднього року, в тому числі окатків – до 3,3 млн тонн, концентрату – до 0,4 млн тонн.

Дженовезе відзначив важливу роль Чорноморського морського коридору у забезпеченні відвантаження з українських портів. З моменту відкриття коридору наприкінці 2023 року через нього пройшли сотні суден, у тому числі 90 з чорними металами.

"З моменту відкриття коридору наприкінці 2023 року, за оцінками, понад 800 суден безпечно пройшли через нього, зокрема 90 з продукцією чорної металургії", – сказав Дженовезе і додав, що це найкращі результати компанії з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Згідно із звітом, навіть попри такі хороші показники, компанія працювала не на повну потужність. Протягом кварталу група працювала з двома чи трьома лініями виробництва окатків (з чотирьох наявних).

При змінному виробництві кожної з ліній виробництва окатків загальний обсяг виробництва за квартал склав 1,7 млн тонн, з яких 1,5 млн тонн окатків та майже 200 000 тонн концентрату.

Додамо, що підприємства компанії Ferrexpo за підсумками січня-грудня місяців 2023 року перерахували понад 1,93 млрд. грн податків та зборів до бюджетів різних рівнів.

Про компанію:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників.

В Україні Група Ferrexpo володіє Полтавським та Єристівським гірничо-збагачувальними комбінатами (ГЗК), які видобувають залізну руду та переробляють її в залізорудні окатки. З 2007 року акції компанії торгуються на Лондонській фондовій біржі. Найбільшим акціонером Ferrexpo є Костянтин Жеваго. У 2023 році частка Жеваго в Ferrexpo зменшилася з 50,3% до 49,5%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com