Лучшие результаты с начала войны: Ferrexpo показала рост производства на 83%

Компания Ferrexpo, один из крупнейших производителей и экспортеров железорудных окатышей в мире, обнародовала результаты своей деятельности за первое полугодие 2024 года.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Временный исполнительный директор Ferrexpo Луччио Дженовезе рассказал, что производственные показатели компании выросли на 83% по сравнению с предыдущими шестью месяцами к декабрю 2023 года и на 75% по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года. Это самый высокий результат с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Сообщается, что общее производство продукции предприятиями группы в первом полугодии увеличилось до 3,7 млн. тонн с 2 млн. тонн за аналогичный период предыдущего года, в том числе окатков – до 3,3 млн. тонн, концентрата – до 0,4 млн. тонн.

Дженовезе отметил важную роль Черноморского морского коридора в обеспечении отгрузки из украинских портов. С момента открытия коридора в конце 2023 через него прошли сотни судов, в том числе 90 с черными металлами.

"С момента открытия коридора в конце 2023 года, по оценкам, более 800 судов безопасно прошли через него, в том числе 90 с продукцией черной металлургии", – сказал Дженовезе и добавил, что это лучшие результаты компании с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Согласно отчету, даже несмотря на столь хорошие показатели, компания работала не в полную мощность. В течение квартала группа работала с двумя или тремя линиями производства окатков (из четырех имеющихся).

При скользящем производстве каждой из линий производства окатков общий объем производства за квартал составил 1,7 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн окатков и почти 200 000 тонн концентрата.

Добавим, что предприятия компании Ferrexpo по итогам января-декабря 2023 года перечислили более 1,93 млрд. грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней.

О компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей.

В Украине Группа Ferrexpo владеет Полтавским и Еристовским горно-обогатительными комбинатами (ГОК), добывающими железную руду и перерабатывающими ее в железорудные окатки. С 2007 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшим акционером Ferrexpo является Константин Жеваго. В 2023 году доля Жеваго в Ferrexpo снизилась с 50,3% до 49,5%.

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