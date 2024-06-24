Какие компании стали лидерами добывающей промышленности и сколько денег заработали

По данным Индекса Опендатабота, компании-лидеры добывающей промышленности получили более 365 млрд грн дохода в прошлом году. Их совокупный доход вырос на 13% по сравнению с первым годом полномасштабной войны. Более половины совокупного дохода топа приходится на 2 государственных компании. Еще 6 компаний принадлежат группе СКМ бизнесмена Рината Ахметова.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает "Опендатабот".

Какие компании увеличили свое состояние

"365,26 млрд грн составил совокупный доход лидеров добывающей промышленности в 2023 году по данным Индекса Опендатабота. Это даже на 11% больше, чем до начала полномасштабной войны", – подчеркивают аналитики.

Отмечается, что лидирует в Индексе этого года государственная «Укрнафта», увеличившая доход в 2,3 раза за 2023 год, — до 95,17 млрд грн.

"Это 26% от совокупного дохода всего топ-10 добывающей промышленности. К тому же «Укрнафта» также получила наибольшую прибыль среди всех компаний топ-10: 25,74 млрд грн", - констатируют в "Опендатабот".

Кроме того, прошлогодний лидер, компания « Укргаздобыча», переместившаяся на второе место. Несмотря на то, что компании удалось увеличить доход на 9%, ее чистая прибыль снизилась в 19 раз до 3,14 млрд грн в 2023 году. Основной деятельностью «Укргаздобычи» является добыча природного газа.

"В целом эти две государственные компании заработали половину всего дохода лидеров добывающей промышленности: 189 млрд грн", - подчеркивают аналитики.

Еще 41% доходов лидеров разделили между собой шесть компаний группы СКМ Рината Ахметова: 149,67 млрд. грн. Пять из них получили чистую прибыль на сумму 32,35 млрд. грн. Только Центральный ГОК понес убытки в размере 1,33 млрд грн.

Среди компаний группы СКМ, увеличивших свой доход в 2023 году, следует выделить Северный ГОК (+44%), Обогатительную фабрику Свято-Варваринскую (+32%) и ШУ Покровское (+14%). В то же время доходы Нефтегаздобыча и Центрального ГОКа уменьшились на 35% и 31% соответственно, а ДТЭК Павлоградуголь — на 6%.

В Индекс также вошли две компании FERREXPO AG, связанные с Константином Жеваго. Их совокупный доход за 2023 год уменьшился почти на треть по сравнению с 2022 годом: Полтавский ГОК - на 33%, Еристовский ГОК - на 32%. Однако эти две компании сумели получить совокупную прибыль в размере 970,7 млн. грн.

"В общей сложности девять из десяти компаний, попавших в Индекс, смогли получить доходы в прошлом году — 62,11 млрд грн. К сравнению, в 2022 году прибыльными оказалось только 6 компаний из десяти", - сообщают аналитики.

Кто выбыл из топа?

В Индекс этого года не попали Ингулецкий ГОК, доход которого уменьшился на 32%, и Укрнефтебурение (-38%), ранее входившее в группу компаний Игоря Коломойского и перешедшее в собственность государства по решению суда.

В настоящее время Укрнефтебурение находится под управлением «Укрнафты».

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

Заметим, лидер рейтинга ПАО "Укрнефть" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.