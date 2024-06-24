Які компанії стали лідерами добувної промисловості та скільки грошей заробили

За даними Індексу Опендатабота, компанії-лідери добувної промисловості отримали понад 365 млрд грн доходу минулоріч. Їх сукупний дохід зріс на 13% порівняно з першим роком повномасштабної війни. Більше половини сукупного доходу топу припадає на 2 державні компанії. Ще 6 компаній належать групі СКМ бізнесмена Ріната Ахметова.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Які компанії збільшили свої статки

"365,26 млрд грн склав сукупний дохід лідерів добувної промисловості у 2023 році за даними Індексу Опендатабота. Це навіть на 11% більше, аніж до початку повномасштабної війни", - підкреслюють аналітики.

Зазначається, що лідирує у цьогорічному Індексі державна «Укрнафта», яка збільшила дохід у 2,3 рази за 2023 рік — до 95,17 млрд грн.

"Це 26% від сукупного доходу усього топ-10 добувної промисловості. До того ж, «Укрнафта» також отримала найбільший прибуток серед усіх компаній топ-10: 25,74 млрд грн", - констатують в "Опендатабот".

Крім того, минулорічний лідер, компанія «Укргазвидобування», перемістилася на друге місце. Незважаючи на те, що компанії вдалось збільшити дохід на 9%, її чистий прибуток зменшився у 19 разів до 3,14 млрд грн у 2023 році. Основною діяльністю «Укргазвидобування» є видобуток природного газу.

"Загалом ці дві державні компанії заробили половину від усього доходу лідерів добувної промисловості: 189 млрд грн", - підкреслюють аналітики.

Ще 41% доходів лідерів розділили між собою шість компаній групи СКМ Ріната Ахметова: 149,67 млрд грн. П’ять з них отримали чистий прибуток на суму 32,35 млрд грн. Лише Центральний ГЗК зазнав збитків у розмірі 1,33 млрд грн.

Серед компаній групи СКМ, що збільшили свій дохід у 2023 році, варто виділити Північний ГЗК (+44%), Збагачувальну фабрику Свято-Варваринську (+32%) та ШУ Покровське (+14%). Водночас, доходи Нафтогазвидобування та Центрального ГЗК зменшилися на 35% і 31% відповідно, а ДТЕК Павлоградвугілля — на 6%.

До Індексу також увійшли дві компанії FERREXPO AG, пов’язані з Костянтином Жеваго. Їх сукупний дохід за 2023 рік зменшився майже на третину порівняно з 2022 роком: Полтавський ГЗК — на 33%, Єристівський ГЗК — на 32%. Однак ці дві компанії зуміли отримати сукупний прибуток у розмірі 970,7 млн грн.

"Загалом девять з десяти компаній, що потрапили до Індексу, змогли отримати прибутки минулоріч — 62,11 млрд грн. До порівняння, у 2022 році прибутковими виявилось лише 6 компаній з десяти", - повідомляють аналітики.

Хто вибув з топу?

До цьогорічного Індексу не потрапили Інгулецький ГЗК, дохід якого зменшився на 32%, та Укрнафтобуріння (-38%), яке раніше входило до групи компаній Ігоря Коломойського та перейшло у власність держави за рішенням суду.

Наразі Укрнафтобуріння знаходиться під управлінням «Укрнафти».

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

Зауважимо, лідер рейтингу ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.