В "Укрнафте" сообщили, насколько возросла добыча нефти и газа в 2023 году

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 миллиона тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрнафты".

В сообщении говорится, что в 2022 году компания добыла 1,37 миллиона тонн нефти и 1,037 миллиарда кубометров газа. В 2023 году, согласно скорректированному плану добычи, показатели должны были составить 1,405 миллиона тонн нефти с конденсатом и 1,09 миллиарда кубометров природного и попутного газа.

"Спасибо коллективу компании, что не просто сдержали природное падение в полноценно военном году, но и увеличили добычу. В непростых условиях люди приложили максимум и даже больше усилий для достижения результатов", - написал директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий на своей странице в Facebook.

В компании сообщили, что в 2024 году планируется бурить новые скважины и интенсифицировать добычу, а также приглашать партнеров на месторождения и заменять старую советскую и российскую технику современными мировыми образцами.

Отметим, что весной 2023 года "Укрнафта" заявляла о планах увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн, а газа - до 1,04 миллиарда кубометров. Таким образом, изначальный план по нефти выполнить не удалось, а вот добыча газа оказалась большей, чем ожидалось в начале года.

В течение 2023 года "Укрнафта" активно запускала новые высокодебитные скважины. В частности, в начале декабря была запущена скважина на западе Украины, а в конце декабря – на востоке.

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