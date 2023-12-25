"Укрнафта" запустила новую высокодебитную скважину на востоке Украины

"Укрнафта" запустила в работу очередную высокодебитную скважину в восточной части Украины. В компании сообщили, что для этого использовали собственный буровой станок.

В процессе бурения были задействованы собственные разработки: отдел промышленной химии и анализа керна на основе базовой рецептуры разработал буровую промывочную жидкость, которую использовали до глубины 2013 метров. Это позволило снизить коэффициент кавернозности ствола и минимизировать затраты на химреагенты и материалы, что сэкономило компании миллионы гривен.

"Общая глубина новой разведывательной скважины - 2919 метров, - рассказал директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. - Первоначальный дебит составляет 51,4 тонны в сутки практически безводной нефти, обводненность 2-3%".

Перспективная залежь в серпуховских отложениях раскрыта пилотным стволом в интервале 2894-2898 метров.

В разрезе скважины раскрыто еще три перспективных залежа в серпуховских и башкирских отложениях. Поэтому, после отработки нижележащих залежей, будет пробурена горизонтальная часть скважины с целью разработки запасов нефти залежи в башкирских отложениях.

В начале декабря "Укрнафта" запустила высокодебитную скважину на западе Украины. Целью сведения наклонной скважины была разведка запасов в стрийских отложениях. Работы были проведены в сжатые сроки: ствол общей протяженностью 1244 метра пробурили всего за 32 дня.

Ранее компания анонсировала, что всего в 2023 году будут запущены в работу 9 новых нефтяных скважин.