"Укрнафта" запустила нову високодебітну свердловину на сході України

"Укрнафта" запустила в роботу чергову високодебітну свердловину у східній частині України. У компанії повідомили, що для цього використали власний буровий верстат.

Зазначається, що в процесі буріння були задіяні власні розробки: відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів. Це дозволило зменшити коефіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень.

"Загальна глибина нової розвідувальної свердловини - 2919 метрів, - розповів директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький. - Початковий дебіт складає 51,4 тонни на добу практично безводної нафти, обводненість 2-3%".

Перспективний поклад в серпухівських відкладах розкритий пілотним стовбуром в інтервалі 2894-2898 метрів.

В розрізі свердловини розкрито ще три перспективних поклади в серпухівських та башкірських відкладах. Тому, після відпрацювання нижчезалягаючих покладів, буде пробурено горизонтальну частину свердловини з метою розробки запасів нафти покладу у башкірських відкладах.

На початку грудня "Укрнафта" запустила високодебітну свердловину на заході України. Метою зведення похилоспрямованої свердловини була розвідка запасів у стрийських відкладах. Роботи було проведено в стислі терміни: стовбур загальною протяжністю 1244 метри пробурили всього за 32 доби.

Раніше компанія анонсувала, що загалом у 2023 році буде запущено в роботу 9 нових нафтових свердловин.