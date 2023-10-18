"Укрнафта" пробурює та запускає в роботу сім свердловин

"Укрнафта" пробурює або вже пробурила і запускає в роботу 7 свердловин, а ще дві свердловини – знаходяться в процесі підготовки. Це означає, що у 2023 році буде запущено в роботу загалом 9 нових нафтових свердловин.

Про це повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на полях VII Київської нафтогазової конференції Ньюфолк НКЦ.

Він додав, що представники "Укрнафти" були присутні на міжнародних професійних заходах видобувної галузі, де було підписано певні договори з канадськими та американськими компаніями, яким цікаво працювати на українських родовищах.

"США та Канада — це, фактично, колиска нафтовидобутку. Нам потрібен міжнародний досвід, і ми працюємо, щоб його залучити", - написав Корецький.

За його словами, "Укрнафта" рухається відповідно до встановлених планів, але в компанії існує нестача професійних кадрів.

"Оскільки існує проблема нестачі професійних кадрів, найбільша видобувна компанія має вдосконалювати освіту, залучати молодь, допомагати розвивати професійне середовище", — пояснив Сергій Корецький.

Нагадаємо, весною повідомлялося, що "Укрнафта" планує пробурити п’ять нових свердловин на заході України. Бурити будуть на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області. На майданчиках вже йдуть підготовчі роботи.