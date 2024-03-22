"Укрнафта" получила первую за 14 лет лицензию на добычу нефти и газа

После четырнадцати лет перерыва компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

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Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Корецкий.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

"Благодаря новой лицензии Укрнафта получит прирост общих запасов на 1,01 млрд. кубометров природного газа и 100 тыс. тонн нефти", - написал он.

Новое спецразрешение предоставляет "Укрнафте" право на разработку площади 56,5 квадратных километров на северо-востоке страны. Передачу разрешения осуществила другая государственная организация - "Черниговнефтегазгеология", которая является дочерним предприятием ЧАО Национальной акционерной компании "Недра Украины".

В 2023 году в Украине заложили 150 новых газовых скважин, а компания "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

Напомним, ранее в компании сообщили, что в 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.

Украина впервые прошла зиму без импорта газа

В отопительный сезон 2022/2023 Украина впервые в истории прошла зиму без импорта газа. Этого удалось достичь, главным образом, благодаря мораторию на экспорт газа, а также существенному падению промышленного потребления.

В то же время в "Нафтогазе" заявляют, что компании удалось в 2023 году значительно увеличить добычу. Так, дочерняя компания "Нафтогаза" "Укргаздобыча" в 2023 году ввела в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Самая мощная скважина была запущена в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.