ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Энергетика
Дата публикации

"Укрнафта" получила первую за 14 лет лицензию на добычу нефти и газа

"Укрнафта" получила первую за 14 лет лицензию на добычу нефти и газа
"Укрнафта" получила первую за 14 лет лицензию на добычу нефти и газа. Фото: пресс-служба компании

После четырнадцати лет перерыва компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Корецкий.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

"Благодаря новой лицензии Укрнафта получит прирост общих запасов на 1,01 млрд. кубометров природного газа и 100 тыс. тонн нефти", - написал он.

Новое спецразрешение предоставляет "Укрнафте" право на разработку площади 56,5 квадратных километров на северо-востоке страны. Передачу разрешения осуществила другая государственная организация - "Черниговнефтегазгеология", которая является дочерним предприятием ЧАО Национальной акционерной компании "Недра Украины".

В 2023 году в Украине заложили 150 новых газовых скважин, а компания "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

Напомним, ранее в компании сообщили, что в 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти  с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.

Украина впервые прошла зиму без импорта газа

В отопительный сезон 2022/2023 Украина впервые в истории прошла зиму без импорта газа. Этого удалось достичь, главным образом, благодаря мораторию на экспорт газа, а также существенному падению промышленного потребления.

В то же время в "Нафтогазе" заявляют, что компании удалось в 2023 году значительно увеличить добычу. Так, дочерняя компания "Нафтогаза" "Укргаздобыча" в 2023 году ввела в эксплуатацию  86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Самая мощная скважина была запущена в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

Автор:
Татьяна Гойденко