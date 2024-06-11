Ингулецкий ГОК может прекратить работу из-за ситуации на энергорынке - СМИ

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Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (входит в Группу Метинвест) может полностью прекратить работу из-за решения Кабинета министров №611, согласно которому гарантии поставки электроэнергии будут предоставляться только тем предприятиям, которые импортируют 80% своих потребностей.

Об этом, как сообщает GMK center, говорится в письме директора ИнГОКа Игоря Тонева к премьер-министру и ряду председателей парламентских комитетов.

Отмечается, что 30 мая на заседании было принято решение об увеличении предыдущей нормы с 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель до 80%. При этом не было предусмотрено предварительной надлежащей дискуссии или обсуждения, что лишило потребителей возможности высказать свои замечания и предложения.

«Повышение нормы покупки импортной электрической энергии до 80% от общей потребности предприятия вынуждает промышленность соответственно увеличивать объемы импорта электрической энергии, что стимулирует искусственное увеличение спроса на аукционах по распределению межгосударственных связей и приводит к спекулятивному росту цен на импортную электрическую энергию. Учитывая, что стоимость электрической энергии до принятия указанного постановления в пиковые часы уже составляла от 160 до 200 евро/МВт-ч, дальнейшее повышение цен представляет серьезную угрозу для промышленных предприятий», — говорится в письме.

Игорь Тонев обращает внимание на то, что на Ингулецком ГОКе затраты на электроэнергию составляют 51% от себестоимости производства железорудного сырья. Тем временем повышение стоимости электроэнергии может отрицательно сказаться на конкурентоспособности ИнГОКа на международном рынке.

«Приобретение импортной электрической энергии в размере 80% от собственного потребления становится недостижимым для ЧАО «ИнГОК» из-за высокой цены, что может привести к полной остановке комбината. Только вследствие остановки одного ЧАО «ИнГОК» производство железорудной продукции в Украине сократится на 2,7 млн тонн, что приведет к падению ВВП на 4 млрд грн, потере 0,7 млрд грн налоговых поступлений и около $150 млн валютной выручки», — сказано в письме.

Отмечается, что остановка производства железорудной продукции приведет к уменьшению объемов и железнодорожных и морских перевозок, а также снижению спроса на продукцию машиностроения. Это может спровоцировать цепную реакцию, которая негативно отразится на смежных отраслях экономики и обострит экономический кризис.

На основании вышеперечисленного, Ингулецкий ГОК просит Кабинет Министров рассмотреть возможность:

1. Возврат к предварительным условиям гарантирования энергоснабжения (30% 3 мая по сентябрь или 50% с октября по апрель) или скорректировать норму импорта до 50% в течение всего года.

2. Увеличение областных лимитов потребления объемы импортируемой электрической энергии.

Как сообщал GMK Center, криворожские горно-обогатительные комбинаты «Метинвеста» – Центральный, Ингулецкий и Северный ГОК в 2023 году суммарно инвестировали 2,3 млрд. грн. для поддержки производственных мощностей.

Предприятия ГМК ответственно платят налоги, поддерживая государственный и местные бюджеты в трудный период войны. Согласно исследованию GMK Center, в 2023 году крупнейшие компании ГМК Украины уплатили более $1 млрд налогов.