ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу руководителя Полтавского ГОКа в связи с уголовным преследованием в Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в начале июня принял к рассмотрению жалобу главы правления ЧАО «Полтавский ГОК» Виктора Лотоуса о нарушении его прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека.

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«В процессе расследования уголовных дел против нашего клиента были допущены многочисленные нарушения. Мы убеждены, что ЕСПЧ установит и зафиксирует эти нарушения прав человека. Принятие жалобы к рассмотрению является важным шагом на пути к справедливости», – заявил адвокат главы правления Полтавского ГОКа Александр Ружицкий, сообщает компания Ferrexpo, частью группы которого является ГОК.

По данным компании, против руководителя Полтавского ГОКа ведется три уголовных производства Государственным бюро расследований, Национальной полицией Украины и Бюро экономической безопасности. По их мнению, в ходе расследования данных дел «права главы правления и других должностных лиц предприятия неоднократно нарушались, избирались необоснованные меры пресечения, а квалификация дел искусственно усложнялась».

Юридические представители Лотоуса заявляют, что в жалобе в ЕСПЧ привели факты нарушения прав и свобод гражданина, совершенные в ходе расследования вышеперечисленных дел. В частности, нарушены права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции) и выход за рамки ограничения прав (ст. 18 Конвенции) главы правления Полтавского ГОКа.

Среди указанного в жалобе в ЕСПЧ:

- отсутствие обоснованного подозрения (Нацпол и ГБР расследуют одну и ту же деятельность предприятия, в которой после 45 лет работы государственные органы нашли нарушения);

- отсутствие обоснования меры пресечения в виде содержания под стражей (правоохранительные органы и суды не предоставили должного подтверждения обоснованного подозрения и рисков, которое должно было предотвратить содержание под стражей);

- чрезмерные размеры залогов (при определении размера залога суды проигнорировали финансовое положение главы правления, не учли наличие внесенного залога в других уголовных производствах и не обосновали «исключительность» дел, которая позволила бы превысить максимальную сумму залога);

- незаконность содержания под стражей (действия правоохранительных органов и украинских судов по содержанию под стражей главы правления после освобождения под залог противоречат принципу юридической определенности и противоречат принципу верховенства права);

- политическая природа уголовных производств (единственной причиной возбуждения уголовных дел является давление на бизнес-группу Ferrexpo и одного из ее украинских акционеров, что подтверждается поведением и информационной политикой правоохранительных органов).

Напомним, ранее в ЧАО «Полтавский ГОК» прокомментировали заявление Государственного бюро расследований от 5 июня о завершении досудебного расследования по делу о якобы незаконной добыче и сбыте полезных ископаемых на сумму 400 миллионов гривен.