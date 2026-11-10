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Курс валют на 10 ноября: как изменился курс доллара на сегодняшний день?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на девять копеек, в то же время евро подорожало сразу на семнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.11.2026 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,41 грн (+9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,81 грн (+17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,58 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|46,15/ 46,38
|Евро
|51,65/ 51,95
|Злотый
|11,66/ 11,83
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,35/45,95
|50,50/51,50
|11,40/ 11,90
|Ощадбанк
|45,40/ 46,10
|51,00/ 51,80
|11,40/ 11,90
|ПУМБ
|45,40/ 46,00
|50,80/ 51,50
|11,40/ 11,90
|Укргазбанк
|45,40/ 46,10
|51,00/ 51,80
|11,40/ 11,90
|Райффайзен
|45,30/45,90
|50,70/51,45
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.