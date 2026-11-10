Курс валют на 10 ноября: как изменился курс доллара на сегодняшний день?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на девять копеек, в то же время евро подорожало сразу на семнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.11.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 45,41 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,81 грн (+17 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,58 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,15/ 46,38 Евро 51,65/ 51,95 Злотый 11,66/ 11,83

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,35/45,95 50,50/51,50 11,40/ 11,90 Ощадбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,40/ 11,90 ПУМБ 45,40/ 46,00 50,80/ 51,50 11,40/ 11,90 Укргазбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,40/ 11,90 Райффайзен 45,30/45,90 50,70/51,45

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.