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Honda инвестирует $3 млрд в новый завод в США после колоссального ущерба на электромобилях

Honda
Honda инвестирует $3 млрд в новый завод в США после колоссального ущерба на электромобилях / Unsplash

Японская корпорация Honda вложит 3 миллиарда долларов в расширение бизнеса в США и строительство нового автосборочного предприятия. Это первый новый американский завод компании за последние два десятилетия. Производитель делает ставку на гибридные машины из-за их высокой популярности на втором по величине авторынке мира.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Новую площадку построят в штате Огайо. Предприятие заработает в 2029 году, создаст 2 000 новых рабочих мест и увеличит производственные мощности бренда в США на пятую часть – до 1,3 миллиона автомобилей в год.

Кроме строительства завода, программа предусматривает модернизацию имеющихся мощностей Honda в Огайо, Алабаме и Джорджии для выпуска гибридных двигателей и силовых установок, в том числе новых V6 моторов для больших внедорожников.

Разворот стратегии после ущерба от электрокаров

Honda переориентировалась на гибридный транспорт в мае после фиаско предварительной стратегии с электромобилями (EV), принесшей ей около 10 миллиардов долларов убытков (1,6 трлн иен) и первый годовой минус за 70 лет.

Смена курса быстро дала финансовый результат: акции компании с тех пор подскочили на 50%, приблизившись к историческому максимуму. Продажи машин марки в США выросли в текущем году на 5% благодаря спросу на гибридные версии кроссовера CR-V, а также седанов Accord и Civic.

Спрос на гибриды подогревает удорожание бензина из-за войны в Иране, тогда как интерес к классическим электрокарам утих после отмены правительственных субсидий. К 2030 году компания планирует выпустить 15 новых моделей, ориентированных преимущественно на рынок Северной Америки.

Кроме того, расширение локального производства помогает японским производителям ослабить влияние 15-процентных американских пошлин на импорт машин и компонентов. Ранее подобный шаг сделала Toyota, выделив почти 1 миллиард долларов на отладку сборки компонентов для гибридов в пяти американских штатах.

Напомним, ранее японский автопроизводитель Honda Motor отчитывался о своем первом годовом убытке за почти семьдесят лет пребывания на фондовом рынке. Причиной финансового краха стали расходы более чем в 9 миллиардов долларов на реструктуризацию электромобильного бизнеса, из-за чего компания была вынуждена отказаться от амбициозных планов по полному переходу на электрокары.

Автор:
Максим Кольц

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