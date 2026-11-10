Honda інвестує $3 млрд у новий завод у США після колосальних збитків на електромобілях

Японська корпорація Honda вкладе 3 мільярди доларів у розширення бізнесу в США та будівництво нового автоскладального підприємства. Це перший новий американський завод компанії за останні два десятиліття. Виробник робить ставку на гібридні машини через їхню високу популярність на другому за величиною авторинку світу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Новий майданчик збудують у штаті Огайо. Підприємство запрацює у 2029 році, створить 2 000 нових робочих місць та збільшить виробничі потужності бренду в США на п'яту частину — до 1,3 мільйона автомобілів на рік.

Окрім будівництва заводу, програма передбачає модернізацію наявних потужностей Honda в Огайо, Алабамі та Джорджії для випуску гібридних двигунів і силових установок, зокрема нових моторів V6 для великих позашляховиків.

Розворот стратегії після збитків від електрокарів

Honda переорієнтувалася на гібридний транспорт у травні після фіаско попередньої стратегії з електромобілями (EV), яка принесла їй близько 10 мільярдів доларів збитків (1,6 трлн єн) і перший річний мінус за 70 років.

Зміна курсу швидко дала фінансовий результат: акції компанії з того часу підскочили на 50%, наблизившись до історичного максимуму. Продажі машин марки в США зросли цього року на 5% завдяки попиту на гібридні версії кросовера CR-V, а також седанів Accord і Civic.

Попит на гібриди підігріває здорожчання бензину через війну в Ірані, тоді як інтерес до класичних електрокарів вщух після скасування урядових субсидій. До 2030 року компанія планує випустити 15 нових моделей, орієнтованих переважно на ринок Північної Америки.

Крім того, розширення локального виробництва допомагає японським виробникам послабити вплив 15-відсоткових американських мит на імпорт машин і компонентів. Раніше подібний крок зробила Toyota, виділивши майже 1 мільярд доларів на налагодження складання компонентів для гібридів у п'яти американських штатах.

Нагадаємо, раніше японський автовиробник Honda Motor звітував про свій перший річний збиток за майже сімдесят років перебування на фондовому ринку. Причиною фінансового краху стали витрати у понад 9 мільярдів доларів на реструктуризацію електромобільного бізнесу, через що компанія була змушена відмовитися від амбітних планів щодо повного переходу на електрокари.