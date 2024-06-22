Україна покращила свої позиції у рейтингу світових виробників чавуну

Виробництво чавуну в Україні у січні-травні 2024 року зросло на 20%, а сталі – на 31%.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрметалургпром" із посиланням на дані Worldsteel.

Виробництво чавуну у світі і в Україні

Зазначається, що за даними Worldsteel у січні-травні 2024 року металургійними підприємствами країн світу вироблено 584,57 млн т чавуну, з яких 533,76 млн т доменним способом і 50,81 млн т методом прямого відновлення. Це на 1,80% нижче за показник січня-травня 2023 року (595,25 млн т).

При цьому перше місце належить Китайській Народній Республіці, металурги якої в січні-травні 2024 року виплавили 361,13 млн т чавуну, що на 3,70% нижче показника січня-травня 2023 року (375,01 млн т). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за 5 місяців 2024 року становить 61,8%.

Україна (2,84 млн т або 120,77% відносно січня-травня 2023 р.) піднялася з 15 на 14 позицію серед 40 країн-виробників чавуну.

Виробництво сталі у світі і в Україні

Своєю чергою, світова виплавка сталі у січні-травні 2024 року становила 793,12 млн т, що на 0,09% нижче показника січня-травня 2023 року (793,91 млн т).

Лідером тут також є Китайська Народна Республіка, яка виплавила 438,61 млн т, що на 1,40% нижче за показник аналогічного періоду 2023 року (444,84 млн т). Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 55,3%.

Україна (3,14 млн т або 131,23% відносно січня-травня 2023 року) залишається на 22 місці серед 71 країни-виробника сталі.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи - ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських постів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".

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