Украина улучшила свои позиции в рейтинге мировых производителей чугуна

Производство чугуна в Украине в январе-мае 2024 года выросло на 20%, а стали – на 31%.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрметаллургпром" со ссылкой на данные Worldsteel.

Производство чугуна в мире и Украине

Отмечается, что по данным Worldsteel в январе-мае 2024 года металлургическими предприятиями стран мира произведено 584,57 млн т чугуна, из которых 533,76 млн т доменным способом и 50,81 млн т методом прямого обновления. Это на 1,80% ниже показателя января-мая 2023 года (595,25 млн т).

При этом первое место принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой в январе-мае 2024 года выплавили 361,13 млн т чугуна, что на 3,70% ниже показателя января-мая 2023 года (375,01 млн т). Доля китайского чугуна в мировом производстве за 5 месяцев 2024 года составляет 61,8%.

Украина (2,84 млн т или 120,77% по отношению к январю-маю 2023 года) поднялась с 15 на 14 позицию среди 40 стран-производителей чугуна.

Производство стали в мире и в Украине

В свою очередь мировая выплавка стали в январе-мае 2024 года составила 793,12 млн т, что на 0,09% ниже показателя января-мая 2023 года (793,91 млн т).

Лидером здесь также является Китайская Народная Республика, которая выплавила 438,61 млн т, что на 1,40% ниже показателя аналогичного периода 2023 года (444,84 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 55,3%.

Украина (3,14 млн т или 131,23% по отношению к январю-маю 2023 года) остается на 22 месте среди 71 страны-производителя стали.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода – ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 года из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году в украинскими металлургическими предприятиями произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году".

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