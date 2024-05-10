Стальные нервы: украинская металлургия адаптировалась к условиям войны и теперь стремится стабилизироваться

Украинский горно-металлургический комплекс прошел очередные испытания и подтвердил свою дееспособность в условиях полномасштабной войны. ГМК выжил. Лидеры отрасли в какой-то мере стабилизировали операционную деятельность, выстроили новую логистику и достойно реагируют на очередные вызовы.

Выживание

О завершении корпоративной перестройки уверяют в группе компаний "Метинвест". "Мы постепенно адаптировались к новой реальности, стабилизировали производство и в конце концов в 2023 году завершили перестройку компании под новые условия", - утверждает генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Несколько более пессимистично оценивают текущее состояние своей компании и ГМК в целом другие ведущие его участники. Хотя лейтмотив их оценок неизменен: отрасль выжила и есть шансы улучшить ситуацию.

«Компания должна была проявить гибкость и умение адаптироваться к самым неожиданным форс-мажорам. И мы выстояли», — отмечает первый заместитель генерального директора «АрселорМиттал Кривой Рог» Сергей Пличко.

«Отрасли удалось выжить, удержаться на более-менее дееспособном уровне и частично адаптироваться к новым условиям», — заключает президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Об определенной стабилизации отрасли свидетельствует также анализ «ТОП-100». После шокового падения за первый год войны объемов производства в 3-4 раза горнякам и металлургам удалось затормозить нисходящий катастрофический тренд. К примеру, общий выпуск продукции в стране по итогам 2023 фактически стабилизировался на уровне предыдущего года. А дополнительный анализ для сравнения производственной базы (без предприятий Мариуполя) показал даже увеличение объемов производства предприятий. В частности, за 2023 год они увеличили выплавку чугуна и стали на 17% и 27% соответственно, а производство проката — на 31%, подсчитали в Укрметаллургпроме.

Быстрое падение объемов реализации продукции предприятий ГМК в первые месяцы войны также позади. Теперь этот процесс существенно замедлился. Если в 2022 году производители чугуна и стали недосчитали за реализованную продукцию 210 млрд грн, то в 2023 только 35 млрд грн (по данным Госстандарта за 9 месяцев против аналогичного периода предыдущего года). Подобную динамику с медленным подтормаживанием есть и в секторе добычи металлических руд: потери сократились со 156 млрд грн до 37 млрд грн. Но следует отметить, что, к сожалению, рост объемов реализации продукции в ведущих секторах ГМК еще не фиксируется. Даже низкой сравнительной базы военного 2022 года не хватило для желаемого разворота негативного тренда. Так что производство чугуна и стали, а также добыча металлических руд пока функционируют в нисходящем режиме. Поэтому объемы реализации продукции в 3-4 раза меньше довоенных.

«В течение 2023 года мы приходили в себя после беспрецедентных потерь 2022-го и наверстали производство, реализовывали меры по стабилизации финансового состояния предприятия. Все наши капитальные затраты сейчас направлены на выживание. Мы остановили все масштабные инвестиционные проекты, кроме строительства нового хвостохранилища «Третья карта», потому что он жизненно необходим для функционирования производства», — рассказывает Сергей Пличко.

О сложном положении в отечественном ГМК говорят и в Укрметаллургпроме. «Слишком рано говорить об окончательной нормализации деятельности отечественного горно-металлургического комплекса», — считает Александр Каленков и добавляет, что ситуация остается очень напряженной, поскольку все без исключения предприятия расположены если не на линии фронта, то в пределах досягаемости российских ракет и артиллерийских систем. Кроме того, из-за нехватки специалистов, значительная часть из которых либо эвакуировалась за границу, либо находится в рядах защитников Украины, нет возможности на 100% обеспечить дееспособность производственных мощностей. На разных предприятиях, говорит эксперт, загруженность колеблется от 30% до 60% по довоенному уровню, и особых изменений не предусматривается. Также разрушение Каховской ГЭС летом 2023 г. в значительной степени осложнило ситуацию в металлургической отрасли. К тому же, остаются логистические проблемы.

Хотя некоторые признаки стабилизации ситуации в 2023 году эксперты признают. «Прошлый год был сложным для горно-металлургической отрасли. Предприятия уже привыкли работать в условиях военного положения, но объемы производства продолжали сокращаться. Комбинаты группы "Метинвест" были загружены работой всего на 65-75%. Другой крупный производитель железорудного сырья, компания Ferrexpo, сократила производство окатков на 36%, и это по сравнению с 2022 годом, когда падение составляло 46%. В то же время, наблюдалась определенная тенденция к стабилизации сектора. В третьем квартале 2023 года Ferrexpo и Метинвест увеличили производство железорудных окатков. Но говорить об устойчивом росте в прошлом году нельзя», — считает исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

О стабилизации ситуации в отечественном ГМК красноречиво свидетельствуют отчеты ведущих компаний отрасли за 2023 год. Так, в группе Метинвест, несмотря на уменьшение производства чугуна, стали, полуфабрикатов и готовой продукции компаниями группы за прошлый год, отмечают рост объемов производства металла, товарной заготовки и длинного проката на Каметстале на 17-30%, а также незначительное повышение общего производства железорудного концентрата на 4%

Комбинат «Запорожсталь» отчитывается об увеличении производства чугуна, стали и проката за 2023 год на 35-65% по сравнению с предыдущим годом. «АрселорМиттал Кривой Рог» удалось удержать производство руды и концентрата на уровне 2022-го (хотя это значительно меньше довоенных объемов). А группа DCH Steel сообщает, что смогла в прошлом году нарастить объемы изготовления металлопроката на 86%, а производство металлургического кокса — на 39%.

Кроме частичной стабилизации производства в металлургии, замедляется также стремительное падение экспорта продукции отрасли, которое произошло из-за полномасштабного вторжения и блокирования морских портов в 2022 году. Горняки и металлурги недосчитались в 2023 году на экспорте продукции в $3 млрд, тогда как за первый год войны потери достигли ужасающей суммы в $13,5 млрд (по данным ГТСУ против предыдущего года). То есть экспортные доходы отрасли еще немного просели и за два года упали до 20-25% поступлений довоенного в 2021-м.

Такое поразительное сокращение валютной выручки от экспорта украинской металлопродукции, кроме физических ограничений на перевозку из-за войны войны, объясняется еще и существенным изменением товарной структуры поставок продукции на внешние рынки. Так, доля сырьевой составляющей в товарной структуре украинского экспорта металлопродукции выросла в 2023 году до 62,7%, а доля стального проката упала до 37,3% (против 57,6% и 42,4% в 2021-м). Поэтому топ-5 экспортных товаров украинской металлургической отрасли по итогам 2023 стали: перерабатывающий чугун (26,2%), стальные полуфабрикаты (25,3%), плоский прокат (25,2%), длинномерный прокат (9,9%) и ферросплавы (7,2%), объясняют в ассоциации УАВтормет. Наиболее популярные полуфабрикаты — квадратные заготовки и слябы, которые используют для изготовления стального проката.

Стабилизация

Наибольший стабилизационный эффект металлургия получает от производителей готовых металлических изделий и производителей труб. В 2023 году в этих сегментах объемы реализации продукции выросли в общей сложности на 30 млрд грн (согласно данным Госстата за первые 9 месяцев). Положительная динамика развития в несколько десятков процентов годовых наблюдалась прежде всего по таким направлениям производства как обработка металлов, изготовление строительных конструкций и особенно производство оружия. По некоторым видам деятельности зафиксировано превращение «заработков» даже довоенного 2021 года. А производители оружия и боеприпасов улучшили свои мирные достижения на 388%. Правда, объемы их реализации пока мало, чтобы определять состояние металлургии в целом: 13,5 млрд грн за январь-сентябрь 2023 против общеотраслевых 427 млрд грн в 2021-м.

Более успешно складывается ситуация у производителей труб с поставкой своей продукции на внешние рынки. В этом секторе металлургии объемы экспорта за два года войны сократились лишь на $0,2 млрд. По итогам 2023 года трубники получили 76% валюты от довоенного уровня. Главный потребитель украинских труб – США.

Специалисты говорят также о тренде роста потребления металлопродукции в Украине. По оценкам Укрметаллургпрома, объемы потребления выросли в 2023 году более чем в два раза и достигли 3,5 млн т. Основными факторами такой динамики стало увеличение потребности в ремонте, восстановлении и сооружении жилых и нежилых зданий или инфраструктурных объектов, считает глава экспертно-научной. совета УАВтормет Александр Шейко.

Повышенный спрос на металлопродукцию удовлетворяют преимущественно отечественные производители. Потребление украинской металлопродукции растет ускоренными темпами. Его объемы за 2023 год увеличились в 2,4 раза. Стремительный рост спроса должен положительно повлиять на производственные программы предприятий, тем более, когда достаточно усложнен экспорт продукции.

Потребление украинской металлопродукции растет ускоренными темпами. Его объемы за 2023 год увеличились в 2,4 раза.

По причине роста спроса на металлопродукцию увеличиваются также объемы ее импорта. В целом импорт вырос за год более чем на 70%, достиг уровня в 1,1 млн т и почти сравнялся с довоенным объемом. По данным ГТСУ, увеличение поставок металлопродукции произошло по 18 товарным позициям из 29, подпадающих под мониторинг. При этом по пяти позициям импорт уже превзошел довоенный уровень. В структуре поставок преобладает плоский прокат.

По подсчетам УАВтормета, в товарной структуре импорта черных металлов доля готового стального проката увеличилась с 89,9% в 2021-м до 98,5% в 2023-м. Среди наиболее импортируемых товарных позиций в Украину: плоский прокат — 77,2%, длинномерный прокат (арматура, катанка, сорт, проволока и т.п.) — 12,9% и прокат из легированной стали — 8,3%.

Основным фактором, стимулировавшим рост импорта металлопродукции в течение 2023 года, является сокращение производства и предложения стального проката на внутреннем рынке Украины. Прежде всего, это произошло из-за потери отраслью ММК им. Ильича и МК «Азовсталь», когда украинский рынок столкнулся с дефицитом некоторых видов стального проката, производимых на этих предприятиях — плоским прокатом средней и высокой толщины, плоским прокатом оцинкованным, сортовым прокатом строительного сортамента больших размеров, рельсами и другим. Из-за отсутствия на рынке этих товарных позиций началось замещение импортом, считает Александр Шейко.

Одним из привлекательных сегментов металлопродукции стал рынок металла с полимерным покрытием. Потребление этой продукции в Украине, по данным Metipol, увеличилось в 2023 году на 82% (против 2022-го), до 277 тыс. т. Показательно и то, что доля отечественной продукции здесь постоянно растет уже третий год. К тому же в 2024 году у производителей открываются новые перспективы в этом сегменте из-за введения осенью 2023 года антидемпинговой пошлины на продукцию Китая, который был одним из главных поставщиков крашеного металла в Украину.

Некоторым оживлением внешней торговли продукцией ГМК способствовало открытие осенью 2023 года морского коридора. Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков говорит, что это стало для бизнеса событием года.

О чрезвычайной роли морского коридора подчеркивают и в «АрселорМиттал Кривой Рог». «Достижением на предприятии, как и в целом для металлургической отрасли, является восстановление в сентябре временного морского коридора, по которому пошли первые суда с металлом. В ноябре мы зафиксировали общий рост экспорта по морю на 70%», — объясняет заместитель генерального директора меткомбината Сергей Пличко.

Большие надежды металлурги возлагают на функционирование морского коридора и в 2024 году. «Стабильная работа морского коридора придает оптимизм, ведь благодаря этому пути украинские предприятия отрасли смогли расширить географию экспорта своей продукции. А группа "Метинвест" рассчитывает постепенно увеличить объемы экспорта железорудного сырья морским путем до 2 млн т в месяц. Это при том, что за последние три месяца 2023 года морем экспортировали меньший объем железной руды», — отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Горно-металлургические предприятия ожидают повышения пропускной способности морского коридора и надеются, что это непременно наступит в этом году. Это, в частности, отмечает президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков: «Остаются логистические проблемы из-за осады украинских морских портов и повышения нагрузки на железнодорожный и автомобильный транспорт, что дополнительно обременяется блокировкой на границах с Польшей, Словакией и Румынией. Правда, с октября 2023 г. заработал «морской коридор», благодаря чему появилась возможность морской транспортировки некоторых объемов продукции, в частности металлургической, но, к сожалению, еще далеко не на нужном уровне. Так что испытания не закончились, но мы и дальше будем пытаться постепенно восстанавливать производственный потенциал ведущей отрасли Украины».

Метинвест, основание 2006

Группа «Метинвест» – международная горно-металлургическая компания, владеющая предприятиями в Украине, Европе и США. "Метинвест" добывает руду и уголь, производит кокс, сталь и прокат. Это один из самых больших работодателей Украины.

В результате компания потеряла контроль над предприятиями в Мариуполе, приостановила работу завода в Авдеевке. Остальные предприятия группы работают с разным уровнем загрузки, учитывая безопасность, логистические, экономические и другие факторы. Несмотря на сложные условия, компании удалось выстоять и перестроить работу в новых условиях.

За 2023 год группа произвела 1,77 млн т чугуна, 2,03 млн т стали и 3,12 млн т металлопродукции. В 2023 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов.

С 24 февраля 2022 года «Метинвест» направил на помощь Украине 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн — на нужды ВСУ. Компания также производит пластины для бронежилетов, мобильные укрытия, командные подземные пункты, минные тралы и другие стальные изделия для обороны страны.

Ferrexpo, основан в 1960 году

Компания Ferrexpo является одним из крупнейших мировых производителей и поставщиков железорудных окатков. Производственные мощности компании расположены в центре Украины, компания имеет разветвленную логистическую сеть в мире. В 2023 году Ferrexpo произвела 4,15 млн т железорудной продукции, из которой 3,85 млн т — железорудные окатки. Объемы производства продукции в 2023 году уменьшились на 33%, а в 4 квартале — вдвое (против соответствующих предыдущих периодов).

Предприятия компании за первые 9 месяцев прошлого года перечислили более 1,45 млрд грн в бюджеты разных уровней.

В марте 2024 года Ferrexpo объявила об успешном запуске новейшего технологического комплекса прессфильтрации на Полтавском ГОКе, который является одним из дочерних предприятий Группы. Проект позволил оптимизировать процесс производства качественных окатков, сэкономить энергоресурсы и снизить потребление природного газа. Общие инвестиции в проект превысили $80 млн. США.

Interpipe, основание в 1891 году, (с 2007 года – современное название)

«Интерпайп» — украинская промышленная компания, производящая и экспортирующая стальные трубы и железнодорожную продукцию. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2022 году "Интерпайп" реализовал 384 тыс. т трубной продукции и 87 тыс. т железнодорожной. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. В компании работают около 10 тыс. сотрудников.

В течение 2023 года Интерпайп перечислил в бюджеты всех уровней и внебюджетных фондов 4,38 млрд грн. За два года полномасштабного вторжения компании «Интерпайп», Geo Alliance и Starlight Media вместе с фондами Виктора и Елены Пинчуков направили на помощь стране, военным, медикам, гражданским пострадавшим, а также реабилитацию раненых свыше 5,77 млрд грн.

АрселорМиттал Кривой Рог, основание в 1934 году (с 2011 года – современное название)

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» - крупнейшее предприятие горно-металлургического комплекса Украины. Является частью международной корпорации ArcelorMittal. Доход «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2022 году составил 43,82 млрд грн, чистый убыток – 48,34 млрд грн. Численность персонала предприятия – более 22 тыс.

ArcelorMittal является крупнейшим иностранным инвестором в Украине, вложив за 18 лет в экономику более $10,6 млрд. В состав предприятия входит коксохимическое производство, горнодобывающее производство (открытые разработки и подземная добыча руды), а также металлургическое производство с агломерационным департаментом, по производству чугуна и стали и прокатным.

В 2023-2024 годах "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжает преодолевать последствия российской агрессии. Несмотря на блэкауты, обстрелы и прерывание водоснабжения, предприятие не прибегало к сокращениям персонала и планирует увеличить загрузку производственных мощностей.

Запорожсталь, основание в 1933 году

«Запорожсталь» – металлургический комбинат с полным металлургическим циклом. Его специализация – высококачественный горячекатаный рулон и лист, холодновальцированный лист, рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, товарные чугуны и слябы. За 2023 год произвел 2,7 млн т чугуна и 2,5 млн т стали, отгрузил более 2 млн т проката. Меткомбинат увеличил производство металлопродукции благодаря повышению загрузки производственных мощностей, развитию новой логистики и расширению продуктового портфеля. В прошлом году комбинат работал в среднем на 70% своей мощности.

За год «Запорожсталь» овладел 14 новыми видами продуктов и отправил потребителям почти 110 тыс. т продукции из нового сортамента. Комбинат сосредоточился на производстве продукции, которую до полномасштабного вторжения производили мариупольские меткомбинаты.