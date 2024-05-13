"ArcelorMittal Кривой Рог" почти вдвое нарастил выплавку стали и проката

Крупнейший производитель стального проката в Украине Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО ArcelorMittal Кривой Рог в январе 2024 года запустил доменную печь №6 после капремонта и существенно нарастил производство в апреле.

Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

В январе 2024 года АМКР нарастил выплавку стали на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 163 тыс. тонн, а производство проката выросло на 95% до 152 тыс. тонн.

В частности, в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство стали выросло на 90% – до 163 тыс. тонн, проката – на 95%, до 152 тыс. тонн. В компании объясняют это возобновлением работы доменной печи №6 после ремонта и запуском коксового производства на батареях №3 и №4.

Также сообщается, что горный департамент нарастил выпуск железорудного концентрата на 14% к предыдущему месяцу и на 112% по сравнению с апрелем 2023 года – до 744 тыс. тонн.

Производство кокса доменного в апреле 2024 года выросло на 16% по сравнению с апрелем 2023 года – до 88 тыс. тонн. Кроме того, в первом квартале 2024 года АМКР нарастил производство всех видов продукции на 50-94% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Издание отмечает, что АМКР в январе-марте текущего года нарастил выплавку стали на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 278 тыс. тонн, производство кокса доменного составило 245 тыс. тонн против 211 тыс. тонн (рост на 16%), чугуна – 403 тыс. тонн против 392 тыс. тонн (рост на 3%), стали – 278 тыс. тонн против 250 тыс. тонн (на 11% больше), проката – 262 тыс. тонн против 230 тыс. тонн (на 14 % больше). Рост производства по сравнению с первым кварталом 2023 составляет от 50% до 94%, в зависимости от вида продукции.

"Мы планируем продолжать программу производственного развития, в частности, в ближайшее время приблизиться к 50% использования наших мощностей по металлургическому производству. При этом стабильность энергоснабжения остается значимым фактором успешного реализации наших планов", - сказал ранее генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо.

Ранее гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо в интервью Delo.ua рассказал, что увеличению производства способствует улучшение морской логистики, поскольку морских в портах возобновилась отгрузка железорудного концентрата, чугуна и металлопроката.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы вынуждены были снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 года из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады украинской металлургии.

В 2023 году металлургическим предприятиями произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году".

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