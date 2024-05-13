"ArcelorMittal Кривий Ріг" майже вдвічі наростив виплавку сталі та прокату

Найбільший виробник сталевого прокату в Україні Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" у січні 2024 року запустив доменну піч №6 після капремонту та істотно наростив виробництво в квітні.

Про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

У січні 2024 року АМКР наростив виплавку сталі на 90% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 163 тис. тонн, а виробництво прокату зросло на 95% до 152 тис. тонн.

Зокрема, у квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року виробництво сталі зросло на 90% - до 163 тис. тонн, прокату - на 95%, до 152 тис. тонн. У компанії пояснюють це відновленням роботи доменної печі №6 після ремонту та запуском коксового виробництва на батареях №3 і №4.

Також повідомляється, що гірничий департамент наростив випуск залізорудного концентрату на 14% до попереднього місяця та на 112% порівняно з квітнем 2023 року - до 744 тис. тонн.

Виробництво коксу доменного в квітні 2024 року зросло на 16% порівняно з квітнем 2023 року - до 88 тис. тонн. Окрім цього, у першому кварталі 2024 року АМКР наростив виробництво всіх видів продукції на 50-94% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Видання зазначає, що АМКР у січні-березні поточного року наростив виплавку сталі на 93% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 278 тис. тонн, виробництво коксу доменного становило 245 тис. тонн проти 211 тис. тонн (зростання на 16%), чавуну - 403 тис. тонн проти 392 тис. тонн (зростання на 3%), сталі - 278 тис. тонн проти 250 тис. тонн (на 11% більше), прокату - 262 тис. тонн проти 230 тис. тонн (на 14% більше). Зростання виробництва порівняно з першим кварталом 2023 року становить від 50% до 94%, залежно від виду продукції.

"Ми плануємо продовжувати програму виробничого розвитку, зокрема, найближчим часом наблизитися до 50% використання наших потужностей з металургійного виробництва. При цьому стабільність енергопостачання залишається значущим фактором успішного втілення наших планів", - сказав раніше генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо.

Раніше гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо в інтерв’ю Delo.ua розказав, що збільшенню виробництва сприяє покращення морської логістики, оскільки морських у портах відновилося відвантаження залізорудного концентрату, чавуну та металопрокату.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати були змушені знизити завантаження через закриття морських постів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".

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