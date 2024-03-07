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Промышленность
Дата публикации

"Арселор Миттал Кривой Рог" планирует начать работу двумя доменными печами в апреле

Арселор Миттал планирует запустить вторую доменную печь
Фото: пресс-служба компании

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует запустить в работу вторую доменную печь в апреле. Это позволит предприятию увеличить загруженность сталеплавильных мощностей до 50% от довоенной. Об этом в интервью сообщил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

"Пока мы планируем по-максимуму загрузить наше горное производство, а со второго квартала, в апреле, мы хотим запустить работу металлургического производства двумя доменными печами. Это где-то 50% наших довоенных мощностей", - сказал Лонгобардо.

Он отметил, что в компании опасались наращивать сталелитейное производство в первом квартале, поскольку боялись российских атак на энергосистему и блекаутов.

"Такие атаки действительно были. В начале февраля россияне атаковали инфраструктуру Криворожского района, и у нас был полный блекаут. Лишь через десять дней мы смогли полностью возобновить нашу работу. Так что решение подождать с запуском второй доменной печи было мудрым", - рассказал топ-менеджер. .

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Из-за постоянных атак россиян и связанных с этим проблем в 2023 году "Арселор Миттал Кривой Рог" был вынужден использовать свои металлургические мощности только на 25%-30%, загрузка горного департамента компании составляла 40% от полной мощности.

По словам генерального директора компании в 2023 году цены на электроэнергию, транспортировку, уголь и другие составляющие резко возросли в зависимости от позиции от 2 до 5 раз по сравнению с довоенным уровнем.

Кроме этого в июне 2023 года завод должен был приостанавливать металлургическое производство из-за подрыва Каховской ГЭС. Предприятие приостановило выплавку стали, поскольку после разрушения Каховского водохранилища осталось без воды, необходимой для охлаждения агрегатов. В июле предприятие построило новый водопровод, из реки Ингулец, что позволило обеспечить агрегаты водой и возобновить производство.

За 2023 год по сравнению с 2022 годом "Арселор Миттал Кривой Рог" сократил выпуск стали на 18,5% до 1 млн. тонн.

О планах производства на 2024 год, проблемах с обеспечением комбината кадрами, инвестициях в производство, зеленой трансформации украинской металлургии, а также взаимоотношениях государства и бизнеса читайте в интервью Delo.ua с генеральным директором "Арселор Миттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо .

Автор:
Степан Крьока