По итогам 2023 года импорт плоского проката в Украину вырос почти в 2 раза

В 2023 году Украина импортировала 908,2 тыс. тонн плоского проката – по сравнению с 2022 годом объемы импорта выросли на 93,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает GMK Center.

При этом расходы на импорт за год выросли на 48,4% г./г. – до $1,03 млрд.

В течение декабря 2023 года импорт плоского проката в Украину вырос на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 32,1% по сравнению с декабрем 2022-го - до 77,15 тыс. тонн. Расходы на импорт составили $79,09 млн, что на 1,3% больше м/м. и 14,6% г./г.

Сообщается, что больше всего в 2023 году Украина импортировала плоский прокат с покрытием шириной 600 мм и более (УКТВЭД 7210) – 438,08 тыс. тонн на $514,46 млн. В декабре импорт такой продукции сократился на 3,2% м./м. – до 31,04 тыс. тонн, а расходы на покупку составили $33,16 млн (-6,3% м/м).

Инфографика: GMK Center

Также импортировано 313,82 тыс. тонн горячекатаного плоского проката без покрытия шириной 600 мм и более (УКТВЭД 7208) на $269,75 млн, а в декабре – 29,91 тыс. тонн (+5,4% м./м.) на $23,03 млн. (+2,1% м./м.).

В GMK Center отмечают, что в тройке лидеров среди видов плоского проката по объемам импорта в Украину в 2023 году – прокат плоский холоднокатаный из углеродистой стали без покрытия шириной 600 мм и более (УКТВЭД 7209) – 80,03 тыс. тонн на $69 ,5 млн. За декабрь поставки такой продукции в страну выросли на 20,7% м/м. – до 10,83 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 13,4% м/м. – до $8,35 млн.

В сообщении говорится, что крупнейшими поставщиками плоского проката с покрытием шириной 600 мм и более в 2023 году были Китай, Турция и Польша – 22,5%, 25,7% и 15,8% соответственно в денежном эквиваленте. Турция (45,7%), Словакия (17,9%) и Румыния (12,5%) отгрузили более 70% горячекатаного плоского проката без покрытия в ширину 600 мм и более. Основным поставщиком плоского холоднокатаного проката без покрытия являлась Турция (62,8%).

Резкий рост импорта эксперты связывают с разрушением мариупольских металлургических заводов, специализировавшихся на производстве плоского проката. Кроме того, в первой половине 2022 года экономическая активность была на низком уровне из-за боевых действий. Из-за этого вопросы импорта были не на первом месте.

Предполагается, что импорт плоского проката будет расти и дальше, особенно во время послевоенного восстановления. Поставки из-за границы будут основным источником для удовлетворения внутреннего спроса. Кроме того, ожидается, что в краткосрочной перспективе импорт стабилизируется на определенном уровне, учитывая имеющиеся логистические ограничения в условиях войны.

Какова ситуация с собственным производством металлопроката

По сообщению пресс-службы "Укрметаллургпром", в январе-декабре 2023 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 5,37 млн тонн металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Из этого количества металлопродукции – экспортировано порядка 2,99 млн т, или 55,6%.

Отметим, что в аналогичном периоде 2022 года доля экспорта составила 81,7% (4,37 млн. тонн при общем производстве металлопроката 5,35 млн. тонн).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-декабре 2023 стали страны Европейского союза (82,0%) и другой Европы (7,5%).

В "АрселорМиттал Кривой Рог" произошло снижение объемов производства

В пресс-службе крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что в течение 2023 года горно-металлургическая отрасль Украины продолжала приходить в себя после беспрецедентных потерь 2022 года и наверстывать производство.

Отмечается, что из-за постоянных атак врага и связанных с ними проблем "АрселорМиттал Кривой Рог" смог в 2023 году использовать производственные мощности металлургического производства на 25-30%, в горном департаменте эта цифра равна 40%.

Кроме того, в "АрселорМиттал Кривой Рог" показали, как изменились показатели производства основных видов продукции.

Иллюстрация: Пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог"

По словам генерального директора предприятия Мауро Лонгобардо, в 2023 году цены на электроэнергию, транспортировку, уголь и другие составляющие резко выросли в зависимости от позиции от 2 до 5 раз по сравнению с довоенным уровнем.

"Эти условия очень негативно повлияли на наши финансовые результаты, поскольку они оказывают прямое влияние на конкурентоспособность товарной продукции, которую мы производим", - подчеркнул он.

"Помимо последствий на этих рынках, в 1-м и 2-м кварталах 2023 года на нас также повлияли серьезные перебои в поставке ресурсов. Да, в 1-м квартале произошло ограничение поставок электроэнергии, и это не позволило нашей компании запустить все запланированные агрегаты. И, внезапно, после решения наших проблем с электроэнергией, была разрушена Каховская дамба, чего никто не ожидал и не предусматривал", - отметил Лонгобардо.

Кроме того, в 2023 году была закрыта старейшая агломерационная фабрика метпроизводства, вместе с закрытием в 2022 году двух коксовых батарей № 1 и 2 – по словам Лонгобардо, это позволит значительно снизить промышленную нагрузку в регионе даже в военное время.

В итоге гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" сказал, что главной задачей в этих условиях остается удержаться, увеличить производственные мощности и максимально сократить убытки, а еще лучше выйти на нулевую убыточность. Также он сообщил, что в 2024 году планируется увеличение производства продукции.