У белорусской компании отобрали на нужды ВСУ 26 тысяч тонн металлопродукции, "залежавшейся" в порту Одессы (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Государственного бюро расследований в ходе досудебного расследования на территории морского порта обнаружили 26 тысяч тонн металлической продукции, принадлежавшей компании из Республики Беларусь. Имущество страны-агрессора изъято и передано на нужды военнослужащих Вооруженных Сил.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Государственное бюро расследований продолжает работать над выявлением и изъятием в пользу Украины имущества, принадлежащего стране-агрессору.

Сообщается, что в зоне таможенного контроля Одесской таможни обнаружили арматуру, трубы и стальные заготовки, владельцем которых является компания из Республики Беларусь. Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не "потеряла" его противореча требованиям Закона "Об изъятии имущества в период военного положения".

Ориентировочная стоимость товара составляет свыше $61 млн.

В ГБР отметили, что имущество страны-агрессора изъято и передано на нужды военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Общая численность металлической продукции насчитывает 412 вагонов.

ГБР добавило, что процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, в мае 2022 года Кабинет министров принял ключевое решение относительно конфискации имущества РФ и его резидентов на территории Украины, а именно – о передаче национализированных активов в управление ГП "Национальный инвестиционный фонд" (постановление №552).

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинские власти заберут все, чем владеет страна-агрессор в Украине, а средства направят на усиление украинской армии, поддержку граждан и восстановление страны. Решение Правительства принято во исполнение закона, принятого Радой еще 3 марта (№2116-IX ).

И забирать активы будут как у граждан России и Беларуси, так и у владельцев паспортов других стран, если они подсобили в агрессии РФ.

"Речь идет о денежных средствах, валютных ценностях, вкладах в банках, движимом и недвижимом имуществе, имущественных правах, корпоративных правах, ценных бумагах, криптовалюте", - уточнил управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

Также он добавил, что конфискация производится по мотивам общественной необходимости в счет будущих репараций РФ в пользу Украины.