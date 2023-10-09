ГБР задержало директора макеевского завода, платившего "налоги" в бюджет "ДНР" (ФОТО)

Государственное бюро расследований задержало и сообщило о подозрении в финансировании терроризма генеральному директору завода "Ремкомунелектротранс" (Макеевка, оккупированная Россией часть Донецкой области), специализирующегося на изготовлении литейной продукции. Об этом говорится в сообщениях ГБР и Винницкой областной прокуратуры.

Как указывают правоохранители, после оккупации города предприятие было перерегистрировано в так называемом "департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР" как собственность оккупационных властей, в нем был назначен гендиректор.

Подозреваемый на этой должности осуществлял хозяйственную деятельность с РФ, открыв счета в "Центральном республиканском банке ДНР" и продавая литейную продукцию предприятиям в РФ и субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории Украины.

Отмечается, что в 2017 году для последней цели было создано семь фирм в разных регионах Украины, директорами которых являлись подставные лица. Дельцы якобы заключали договоры с фирмами в России на покупку литейной продукции, а именно оборудования для горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности, однако товар в действительности производился на территории, подконтрольной "ДНР".

Фото: Винницкая областная прокуратура

Для обхода украинского законодательства продукция перегружалась в Таганроге (Ростовская область), а в сфальсифицированных документах указывался другой производитель. Коммерсанты заключили 13 контрактов почти на 50 миллионов гривен.

Также следствием установлено, что в течение 2017-2022 годов "Ремкомунелектротранс" уплатил "ДНР" "налогов" на общую сумму 36,7 миллионов рублей (14 миллионов гривен).

Отмечается, что правоохранители разоблачили и пресекли преступную деятельность еще до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. На сегодняшний день дела предпринимателей, которые в обход законодательства покупали продукцию "ДНР" и продавали ее на украинском рынке, слушаются в суде.

Сам гендиректор завода в 2019 году вернулся на подконтрольную Украине территорию, но до сих пор, по данным ГБР, оказывает влияние на преступную деятельность возглавляемого им предприятия.

Мужчина подозревается в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса). Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Расследование ведут следователи четвертого следственного отдела (Винница) теруправления ГБР в Хмельницком. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.