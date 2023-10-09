ДБР затримало директора макіївського заводу, який платив "податки" в бюджет "ДНР" (ФОТО)

Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру у фінансуванні тероризму генеральному директору заводу "Ремкомунелектротранс" (Макіївка, окупована Росією частина Донецької області), який спеціалізується на виготовленні ливарної продукції. Про це йдеться у повідомленнях ДБР та Вінницької обласної прокуратури.

Як вказують правоохоронці, після окупації міста підприємство було перереєстроване перереєстроване у так званому "департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів ДНР" як власність окупаційної влади, у ньому було призначено гендиректора.

Підозрюваний на цій посаді провадив господарську діяльність із РФ, відкривши рахунки у "Центральному республіканському банку ДНР" та продаючи ливарну продукцію підприємствам в РФ та суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території України.

Зазначається, що у 2017 році для останньої мети було створено сім фірм у різних регіонах України, директорами яких були підставні особи. Ділки нібито укладали договори із фірмами у Росії на купівлю ливарної продукції, а саме обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості, однак товар насправді виготовлявся на території, підконтрольній "ДНР".

Фото: Вінницька обласна прокуратура

Для обходу українського законодавства продукція перевантажувалася у Таганрозі (Ростовська область РФ), а у сфальсифікованих документах зазначався інший виробник. Комерсанти уклали 13 контрактів на майже 50 мільйонів гривень.

Також слідством встановлено, що загалом впродовж 2017-2022 років "Ремкомунелектротранс" сплатив "ДНР" "податків" на загальну суму 36,7 мільйонів рублів (14 мільйонів гривень).

Зазначається, що правоохоронці викрили та зупинили злочинну зазначені діяльність ще до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. На сьогодні справи підприємців, які в обхід законодавства купували продукцію "ДНР" та продавали її на українському ринку, слухаються у суді.

Сам гендиректор заводу в 2019 році повернувся на підконтрольну Україні територію, але й досі, за даними ДБР, має вплив на злочинну діяльність очолюваного ним підприємства.

Наразі чоловіка підозрюють у фінансуванні тероризму за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 258-5 Кримінального кодексу). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Розслідування ведуть слідчиі четвертого слідчого відділу (Вінниця) теруправління ДБР у Хмельницькому. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.