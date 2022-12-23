В Києві піймали власника донецької мережі ломбардів, що профінансувала "ДНР" на 10 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру засновнику й власнику мережі ломбардів у Донецьку, який після 2014 року виїхав до Києва продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на окупованій території. Як ідеться в повідомленні ДБР, підприємець вирішив не закривати мережу, а навпаки підтримував та розширював цей бізнес.

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"Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ", - вказують у бюро.

Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Зазначено, що офіційно вона їх не обліковувала, але платила "податки" до так званого "казначейства ДНР". Загалом впродовж 2015-2018 років було сплачено таким чином 10,2 мільйона гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (частина 2 статті 258-2 Кримінального кодексу).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування, що здійснюється слідчими територіального управління ДБР в Києві за оперативного супроводу столичного управління ДСР Нацполіції. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної схеми. Процесуальне керівництво справою здійснює Київська міська прокуратура.

Як додають при цьому в самій прокуратурі, під час обшуку у фігуранта було виявлено понад 1,7 кілограма золота та грошові кошти у російських рублях у неназваному розмірі.

Нагадаємо також, що влітку повідомлялося, що Служба безпеки України заблокувало діяльність мережі аптек "Здравица", яка перерахувала до "бюджету ДНР" близько 8 мільйонів гривень "податків".