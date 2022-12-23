В Киеве поймали владельца донецкой сети ломбардов, профинансировавшей "ДНР" на 10 миллионов гривен

Государственное бюро расследований совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении основателю и владельцу сети ломбардов в Донецке, который после 2014 года выехал в Киев, продолжая дистанционно вести коммерческую деятельность на оккупированной территории. Как говорится в сообщении ГБР, предприниматель решил не закрывать сеть, а наоборот, поддерживал и расширял этот бизнес.

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"Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал матери-гражданке РФ", - указывают в бюро.

Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Отмечено, что официально она их не учитывала, но платила "налоги" в так называемое "казначейство ДНР". Всего на протяжении 2015-2018 годов было уплачено таким образом 10,2 миллиона гривен.

Мужчине сообщено о подозрении в финансировании терроризма, то есть действиях, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (часть 2 статьи 258-2 Уголовного кодекса).

Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование, которое ведут следователи территориального управления ГБР в Киеве при оперативном сопровождении столичного управления ДСР Нацполиции. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной схеме. Процессуальное управление в деле осуществляет Киевская городская прокуратура.

Как добавляют при этом в самой прокуратуре, в ходе обыска у фигуранта было обнаружено более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях в неназванном размере.

Напомним, что летом сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала деятельность сети аптек "Здравица", которая перечислила в "бюджет ДНР" около 8 миллионов гривен "налогов".