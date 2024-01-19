У білоруської компанії відібрали на потреби ЗСУ 26 тисяч тонн металопродукції, що "залежалась" в порту Одеси (ФОТО, ВІДЕО)

Працівники Державного бюро розслідувань під час досудового розслідування на території морського порту виявили 26 тисяч тонн металевої продукції, яка належала компанії з Республіки Білорусь. Наразі майно країни-агресора вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних Сил.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Державне бюро розслідувань продовжує працювати над виявленням та вилученням на користь України майна, що належало країні-агресору.

Повідомляється, що у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з Республіки Білорусь. Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану".

Орієнтовна вартість товару становить понад $61 млн.

У ДБР зазначили, що наразі майно країни-агресора вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних Сил України. Загальна кількість металевої продукції налічує 412 вагонів.

ДБР додало, що процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, у травні 2022 року Кабінет міністрів прийняв ключове рішення стосовно конфіскації майна РФ та її резидентів на території України, а саме – про передачу націоналізованих активів в управління ДП "Національний інвестиційний фонд" (постанова №552).

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, українська влада забере усе, чим володіє країна-агресор в Україні, а кошти направить на посилення української армії, підтримку громадян та відновлення країни. Рішення Уряду ухвалено на виконання закону, прийнятого Радою ще 3 березня (№2116-IX).

І забирати активи будуть як у громадян Росії та Білорусі, так і у власників паспортів інших країн, якщо ті підсобили в агресії РФ.

"Йдеться про грошові кошти, валютні цінності, вклади у банках, рухоме та нерухоме майно, майнові права, корпоративні права, цінні папери, криптовалюту", – уточнив керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

Також він додав, що конфіскація здійснюється з мотивів суспільної необхідності в рахунок майбутніх репарацій РФ на користь України.