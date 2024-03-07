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Промисловість
Дата публікації

"Арселор Міттал Кривий Ріг" планує розпочати роботу двома доменними печами у квітні

Арселор Міттал планує запустити другу доменну піч
Фото: Прес-служба компанії

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує запустити в роботу другу доменну піч у квітні. Це дасть підприємству можливість збільшити завантаженість сталеплавильних потужностей до 50% від довоєнної. Про це в інтерв'ю Delo.ua повідомив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

"Наразі ми плануємо по-максимуму завантажити наше гірниче виробництво, а з другого кварталу, у квітні, ми хочемо запустити роботу металургійного виробництва двома доменними печами. Це десь 50% наших довоєнних потужностей", - сказав Лонгобардо.

Він зауважив, що в компанії побоювалися нарощувати сталеливарне виробництво у першому кварталі оскільки боялись російських атак на енергосистему та блекаутів.

"Такі атаки дійсно були. На початку лютого росіяни атакували інфраструктуру Криворізького району, й у нас був повний блекаут. Лише через десять днів ми змогли повністю відновити нашу роботу. Тож рішення почекати з запуском другої доменної печі було мудрим", - розповів топ-менеджер.

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Через постійні атаки росіян та пов'язані з цим проблеми у 2023 році "Арселор Міттал Кривий Ріг" був змушений використовувати свої металургійні потужності лише на 25%-30%, завантаження гірничого департаменту компанії становило 40% від повної потужності.

За словами генерального директора компанії у 2023 році ціни на електроенергію, транспортування, вугілля та інші складові різко зросли, залежно від позиції, від 2 до 5 разів порівняно з довоєнним рівнем.

Крім цього в червні 2023 року завод мусів призупиняти металургійне виробництво через підрив Каховської ГЕС. Підприємство призупинило виплавку сталі, оскільки після руйнування Каховського водосховища залишилось без води, яка була необхідна для охолодження агрегатів. В липні підприємство побудувало новий водогін, з річки Інгулець що дозволило забезпечити агрегати водою і відновити виробництво.

За 2023 рік порівняно з 2022 роком "Арселор Міттал Кривий Ріг" скоротив випуск сталі на 18,5% до 1 млн тонн. 

Про плани щодо виробництва на 2024 рік, проблеми з забезпеченням комбінату кадрами, інвестиції у виробництво, зелену трансформацію української металургії, а також взаємовідносини держави та бізнесу читайте в інтерв'ю Delo.ua з генеральним директором "Арселор Міттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

Автор:
Степан Крьока