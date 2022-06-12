За 5 месяцев производство металлургической продукции в Украине сократилось почти на 50%

В январе-мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года металлургические предприятия Украины сократили выпуск продукции почти на 50%. Об этом свидетельствуют данные объединения металлургических предприятий “Укрметаллургпром”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно сообщению за 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года меткомбинаты сократили выпуск чугуна на 46,7% до 4,15 млн тонн, сократили выплавку стали на 47,2% до 4,24 млн тонн, а также сократили производство металлопроката на 47,3% до 3,79 млн тонн.

Данные по производству стали за 5 месяцев 2022 года

Напомним, после российского вторжения большинство украинских металлургических предприятий были переведены в режим горячей консервации.

В то же время захватчики воруют металлопродукцию Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и металлургического комбината "Азовсталь", которые находятся на оккупированной территории.