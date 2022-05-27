Россия украла у Украины десятки тонн металлопродукции

Оккупанты вывозят из временно захваченного Мариуполя металлургическую продукцию, которую произвели на мощностях меткомбината "Азовсталь" и ММК имени Ильича.

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Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

На момент начала вторжения российской армии в Украину в акватории мариупольского порта находилось несколько коммерческих судов. На них тогда уже погрузили 28 тысяч тонн украинской металлургической продукции.

Весь объем планировали экспортировать в разные государства, в том числе Испанию, Италиию, Бельгию, Грецию, Португалию и Турцию.

"Незаконные действия по захвату и возобновлению работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно в порты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе с целью дальнейшей незаконной продажи украденной продукции в страны Африки, которые не поддерживают санкционную политику в отношении страны-агрессора", — считают в "Метинвесте".

Компания сейчас делает все возможное, чтобы привлечь всех виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности.

Отметим, что в РФ не скрывают, что они своровали украинскую металлопродукцию. Российские пропагандистские СМИ, которые контролируются правительством страны-агрессора, сообщали 25 мая, что первое судно из Мариуполя отправили в Ростов-на-Дону, на него погрузили 3 тысячи тонн металлопродукции.

Кроме того, Россия открыто ворует украинское зерно на временно оккупированных территориях. Однако пока страны отказываются его покупать.

В частности, российское торговое судно с украденным в Украине зерном обнаружили в сирийском порту Латакия.Отметим, что Министерство иностранных дел Украины считает, что страны, купившие у России украинское зерно, будут соучастниками мародерства.