"Запорожсталь" восстановила производство до 50% мощности

После 33-дневной консервации производство Запорожского металлургического комбината "Метинвеста" вышло на 40-50% мощности. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"После того как линия фронта была отодвинута от Запорожья, у нас появилась возможность возобновить наше производство. Сначала были запущены литейно-механический завод и коксохимический", – заявил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

По его словам, решают проблемы с логистикой — снабжением предприятия сырьем и отгрузкой готовой продукции.

Сначала запустили аглофабрику, две доменные печи. Затем — полный цикл: мартеновские и прокатные цеха комбината.

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил, что на 40% мощностей работают предприятия Кривого Рога.

"Для нас сегодня очень важно, чтобы были разблокированы черноморские порты Украины – Южный, ТИС. Сейчас решаем вопросы по поставке морскими путями", – сказал он.

Компания предпринимает попытки построить логистику через порты Балтики и Румынии.

Напомним, c 4 марта переведена в режим в режим горячей консервации часть оборудования комбината "Запорожсталь", завода "Запорожкокс" и Запорожского литейно-механического завода, а с 5 марта в рамках консервации приостановлены производственные процессы фактически во всех цехах завода "Запорожогнеупор".

Но 6 апреля "Запорожсталь" приступила к раздуванию доменных печей.