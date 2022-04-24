"Запоріжсталь" відновила виробництво до 50% потужності

Після 33-денної консервації виробництво Запорізького металургійного комбінату "Метінвест" вийшло на 40-50% потужності. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Після того, як лінія фронту була відсунута від Запоріжжя, у нас з'явилася можливість відновити наше виробництво. Спочатку було запущено ливарно-механічний завод та коксохімічний", – заявив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

За його словами, вирішують проблеми з логістикою — постачанням підприємства сировиною та відвантаженням готової продукції.

Спочатку запустили аглофабрику, дві доменні печі. Потім — повний цикл: мартенівські та прокатні цехи комбінату.

Гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков заявив, що на 40% потужностей працюють підприємства Кривого Рогу.

"Для нас сьогодні дуже важливо, щоб було розблоковано чорноморські порти України – Південний, ТІС. Зараз вирішуємо питання щодо постачання морськими шляхами", – сказав він.

Компанія робить спроби побудувати логістику через порти Балтики та Румунії.

Нагадаємо, з 4 березня переведено в режим у режим гарячої консервації частину обладнання комбінату "Запоріжсталь", заводу "Запоріжкокс" та Запорізького ливарно-механічного заводу, а з 5 березня в рамках консервації призупинено виробничі процеси фактично у всіх цехах заводу "Запоріжогнепорт".

Але 6 квітня "Запоріжсталь" розпочала роздування доменних печей.