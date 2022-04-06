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"Запорожсталь" поэтапно возобновляет производство
Металлургический комбинат "Запорожсталь" поэтапно возобновляет производство. 6 апреля предприятие приступило к раздуванию доменных печей № 3 и 4. Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".
Компания решила частично вывести из режима горячей консервации аглофабрику. Планируется, что по мере поступления чугуна на комбинате заработают следующие звенья производственной цепи:
- сталеплавильная печь;
- стан-слябинг-1150;
- прокатные состояния цеха горячей и холодной прокатки.
"Для обеспечения стабильности производственного процесса функционируют транспортные, энергетические, инжиниринговые и другие вспомогательные подразделения "Запорожсталь", — добавили в "Метинвесте".
Со 2 марта в связи с обострением военных действий в регионе компания "Метинвест" перевела часть оборудования комбината "Запорожсталь" в режим горячей консервации. В то же время развернут координационный хаб гуманитарной помощи для пострадавших в результате военных действий.
Напомним, еще в первый день войны, 24 февраля, "Метинвест" объявил о переводе части оборудования своих мариупольских предприятий – меткомбината имени Ильича и "Азовстали" – в режим горячей консервации для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования. 7 марта было решено продлить этот режим еще на одну неделю.Подписывайтесь на наш Telegram канал