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"Метинвест" начал выпускать сталь для бронежилетов
Предприятия украинской международной горно-металлургической компании "Метинвест" научились делать броневые пластины для бронежилетов и уже наладили производство. Об этом сообщила пресс-служба компании.
По состоянию на 30 марта из 2 тысяч таких пластин изготовили бронежилеты для Вооруженных сил Украины, терробороны и национальной полиции.
Предприятия также изготовили примерно 40 тысяч противотанковых ежей и более 10 тысяч шипованных цепей против колесной техники.
"Также защитникам помогают партнеры, которым "Метинвест" передает свой металл. А еще компания закупает за границей и доставляет в Украину каски, аптечки и бронежилеты", — добавили в пресс-службе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также "Метинвест" предоставляет предметы промышленной защиты, которые могут быть использованы для военных: перчатки, наколенники, очки и т.д.
Компания обеспечивает в силу своих возможности другие потребности украинских военных, сотрудничая при этом с волонтерами.
Ранее Кабинет министров приравнял каски и бронежилеты к гуманитарной помощи. На практике это означает, что при их ввозе нужно заполнить только один документ – декларацию".
Напомним, Украина в пятницу, 25 марта, получила рекордный суточный объем гуманитарной помощи. Речь идет о 10,3 тысячи тонн – это самый большой показатель с начала российского вторжения.