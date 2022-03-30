"Метинвест" начал выпускать сталь для бронежилетов

Предприятия украинской международной горно-металлургической компании "Метинвест" научились делать броневые пластины для бронежилетов и уже наладили производство. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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По состоянию на 30 марта из 2 тысяч таких пластин изготовили бронежилеты для Вооруженных сил Украины, терробороны и национальной полиции.

Предприятия также изготовили примерно 40 тысяч противотанковых ежей и более 10 тысяч шипованных цепей против колесной техники.

"Также защитникам помогают партнеры, которым "Метинвест" передает свой металл. А еще компания закупает за границей и доставляет в Украину каски, аптечки и бронежилеты", — добавили в пресс-службе.

Также "Метинвест" предоставляет предметы промышленной защиты, которые могут быть использованы для военных: перчатки, наколенники, очки и т.д.

Компания обеспечивает в силу своих возможности другие потребности украинских военных, сотрудничая при этом с волонтерами.

Ранее Кабинет министров приравнял каски и бронежилеты к гуманитарной помощи. На практике это означает, что при их ввозе нужно заполнить только один документ – декларацию".

Напомним, Украина в пятницу, 25 марта, получила рекордный суточный объем гуманитарной помощи. Речь идет о 10,3 тысячи тонн – это самый большой показатель с начала российского вторжения.