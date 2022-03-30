"Метінвест" почав випускати сталь для бронежилетів

Підприємства української міжнародної гірничо-металургійної компанії "Метінвест" навчилися робити броньові пластини для бронежилетів та вже налагодили виробництво. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Станом на 30 березня із 2 тисяч таких пластин виготовили бронежилети для Збройних сил України, тероборони та Національної поліції.

Підприємства також виготовили приблизно 40 тисяч протитанкових їжаків та понад 10 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки.

"Також захисникам допомагають партнери, яким "Метінвест" передає свій метал. А ще компанія закуповує за кордоном і доставляє в Україну каски, аптечки та бронежилети", - додали у пресслужбі.

Також "Метінвест" надає предмети промислового захисту, які можуть бути використані для військових: рукавички, наколінники, окуляри тощо.

Компанія забезпечує інші потреби українських військових, співпрацюючи при цьому з волонтерами.

Раніше Кабінет міністрів прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги. Насправді це означає, що з їх ввезенні потрібно заповнити лише одне документ – декларацію".

Нагадаємо, Україна у п'ятницю, 25 березня, отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги. Йдеться про 10,3 тисяч тонн – це найбільший показник з початку російського вторгнення.