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"Запоріжсталь" поетапно відновлює виробництво
Металургійний комбінат "Запоріжсталь" поетапно відновлює виробництво. 6 квітня підприємство розпочало роздування доменних печей № 3 та 4. Про це повідомила пресслужба "Метінвесту".
Компанія вирішила частково вивести із режиму гарячої консервації аглофабрику. Планується, що по мірі надходження чавуну на комбінаті запрацюють такі ланки виробничого ланцюга:
- сталеплавильна піч;
- стан-слябінг-1150;
- прокатні стани цеху гарячої та холодної прокатки.
"Для забезпечення стабільності виробничого процесу функціонують транспортні, енергетичні, інжинірингові та інші допоміжні підрозділи "Запоріжсталь", — додали в "Метінвесті".
З 2 березня у зв'язку із загостренням військових дій у регіоні компанія "Метінвест" перевела частину обладнання комбінату "Запоріжсталь" у режим гарячої консервації. Водночас розгорнутий координаційний хаб гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок військових дій.
Нагадаємо, ще в перший день війни, 24 лютого, "Метінвест" оголосив про переведення частини обладнання своїх маріупольських підприємств – меткомбінату імені Ілліча та "Азовсталі" – в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання. 7 березня вирішили продовжити цей режим ще на один тиждень.Підписуйтесь на наш Telegram канал