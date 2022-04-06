Металургійний комбінат "Запоріжсталь" поетапно відновлює виробництво. 6 квітня підприємство розпочало роздування доменних печей № 3 та 4. Про це повідомила пресслужба "Метінвесту".

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Компанія вирішила частково вивести із режиму гарячої консервації аглофабрику. Планується, що по мірі надходження чавуну на комбінаті запрацюють такі ланки виробничого ланцюга:

сталеплавильна піч;

стан-слябінг-1150;

прокатні стани цеху гарячої та холодної прокатки.

"Для забезпечення стабільності виробничого процесу функціонують транспортні, енергетичні, інжинірингові та інші допоміжні підрозділи "Запоріжсталь", — додали в "Метінвесті".

З 2 березня у зв'язку із загостренням військових дій у регіоні компанія "Метінвест" перевела частину обладнання комбінату "Запоріжсталь" у режим гарячої консервації. Водночас розгорнутий координаційний хаб гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок військових дій.

Нагадаємо, ще в перший день війни, 24 лютого, "Метінвест" оголосив про переведення частини обладнання своїх маріупольських підприємств – меткомбінату імені Ілліча та "Азовсталі" – в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання. 7 березня вирішили продовжити цей режим ще на один тиждень.