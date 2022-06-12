За 5 місяців виробництво металургійної продукції в Україні скоротилося майже на 50%

У січні-травні 2022 року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, металургійні підприємства України скоротили випуск продукції майже на 50%. Про це свідчать дані об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром".

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Згідно з повідомленням за 5 місяців 2022 року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, меткомбінати скоротили випуск чавуну на 46,7% до 4,15 млн тонн, скоротили виплавку сталі на 47,2% до 4,24 млн тонн, а також скоротили виробництво металопрокату. на 47,3% до 3,79 млн. тонн.

Дані з виробництва стали за 5 місяців 2022 року

Нагадаємо, після російського вторгнення більшість українських металургійних підприємств було переведено в режим гарячої консервації .

Водночас, загарбники крадуть металопродукцію Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча та металургійного комбінату "Азовсталь", що знаходяться на окупованій території.