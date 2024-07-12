Завод "Сумыхимпром" возобновил производство азотно-фосфорных удобрений

Один из крупнейших в Украине государственных химических заводов объявил о возобновлении производства азотно-фосфорных удобрений.

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Об этом говорится на сайте ПАО "Сумыхимпром".

"Сегодня (10 июля - ред.) на производственных мощностях цеха сложных минеральных удобрений начали выпуск минерального удобрения новой марки NP 18:20+14S", - говорится в сообщении предприятия.

Там отмечают, что поставки могут производиться в биг-бегах или автомобилями покупателя на условиях стопроцентной предоплаты.

Фасовка при этом происходит в биг-бегах по 900 кг нетто.

Напомним, в апреле 2024 года "Сумыхимпром" после продолжительной паузы возобновил производство сульфата аммония.

Также добавим, что в июне еще одно предприятие – "Ривнеазот", возобновило работу цехов по производству минеральных удобрений.

Банкротство "Сумыхимпрома"

Напомним, в 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ получил в собственность 0,005% акций завода. Несмотря на столь малую долю, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера одной из своих компаний – "Крымского титана".

В ФГИ заявляли, что из-за неэффективных управленческих действий менеджмента за год "Сумыхимпром" из успешного химического гиганта превратился в неплатежеспособного должника, накопив долги на 1,4 миллиарда гривен.

Наибольшую часть долгов сконцентрировали компании Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Крымский Титан" и компания по управлению активами "Промышленные инвестиции"). Использовав эту ситуацию, они создали комитет кредиторов предприятия, инициировали процедуру его санации и назначили управляющего санацией.

Он дважды разрабатывал план санации – в 2014 и 2021 году, но ФГИ отказывал в их согласовании, мотивируя это несоответствием документов требованиям законодательства и отсутствием у них действенных мер по восстановлению платежеспособности предприятия. За это время долг предприятия вырос до 2,35 миллиарда гривен.

Когда же правительство решило в 2018 году продать завод, фонд обратился в суд для прекращения процедуры банкротства. Рассмотрение дела длилось до ноября 2023 года, поскольку управляющий санацией и связанные с ним и Фирташем кредиторы долго блокировали его, пользуясь процессуальными "лазейками".

21 ноября 2023 года Хозяйственный суд Сумской области отказал управляющему санацией завода "Сумыхимпром" в удовлетворении его жалобы на действия и решения ФГИ по плану санации и ходатайству о продолжении этой процедуры. Таким образом, суд разблокировал возможность приватизации "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.