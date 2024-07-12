Завод "Сумихімпром" відновив виробництво азотно-фосфорних добрив

Один із найбільших в Україні державних хімічних заводів оголосив про відновлення виробництва азотно-фосфорних добрив.

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Про це йдеться на сайті ПАТ "Сумихімпром".

"Сьогодні (10 липня, - ред.) на виробничих потужностях цеху складних мінеральних добрив почали випуск мінерального добрива нової марки NP 18:20+14S", - йдеться в повідомленні підприємства.

Там зазначають, що поставки можуть відбуватися у біг-бегах або автомобілями покупця на умовах стовідсоткової передоплати.

Фасування при цьому відбувається у біг-беги по 900 кг нетто.

Нагадаємо, у квітні 2024 року "Сумихімпром" після тривалої паузи відновив виробництво сульфату амонію.

Також додамо, що у червні ще одне підприємство - "Рівнеазот", відновило роботу цехів з виробництва мінеральних добрив.

Банкрутство "Сумихімпрому"

Нагадаємо, у 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% акцій заводу. Незважаючи на таку малу частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримського титану".

У ФДМУ заявляли, що через неефективні управлінські дії менеджменту за рік "Сумихімпром" з успішного хімічного гіганта перетворився на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на 1,4 мільярда гривень.

Найбільшу частину боргів сконцентрували компанії з Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Кримський Титан" та компанія з управління активами "Промислові інвестиції"). Використавши цю ситуацію, вони утворили комітет кредиторів підприємства, ініціювали процедуру його санації і призначили керуючого санацією.

Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 році, але ФДМ відмовляв у їхньому погодженні, мотивуючи це невідповідністю документів вимогам законодавства та відсутністю в них дієвих заходів з відновлення платоспроможності підприємства. За цей час борг підприємства зріс до 2,35 мільярда гривень.

Коли ж уряд вирішив у 2018 році продати завод, фонд звернувся до суду задля припинення процедури банкрутства. Розгляд справи тривав до листопада 2023 року, оскільки керуючий санацією та пов’язані з ним і Фірташем кредитори тривалий час блокували його, користуючись процесуальними "лазівками".

21 листопада 2023 року Господарський суд Сумської області відмовив керуючому санацією заводу "Сумихімпром" у задоволенні його скарги на дії та рішення ФДМ щодо плану санації та клопотання про продовження цієї процедури. Таким чином, суд розблокував можливість приватизації "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.