"Рівнеазот" відновив роботу цехів з виробництва мінеральних добрив

ПрАТ "Рівнеазот", що входить до азотного бізнесу Group DF, перезапустив базові цехи з виробництва мінеральних добрив – цех аміаку (А-2), цех неконцентрованої азотної кислоти та цех з виробництва аміачної селітри.

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Про це повідомила пресслужба Group DF.

Повідомляється, що потужність запущеної лінії аміаку – 650 тонн аміаку/добу, неконцентрованої азотної кислоти – 1000 тонн азотної кислоти/добу. Цех аміачної селітри буде працювати по максимальній потужності лінії аміаку, тобто мінімум 40 тис. тонн селітри на місяць.

"Після завершення планової ремонтної кампанії завод успішно перезапущений. Можемо з впевненістю сказати, що до нового високого сезону ми підготувались. Ми провели тестування продукції після модернізації виробництва – якість повністю відповідає стандартам", - розповів голова правління ПрАТ "Рівнеазот" Михайло Заблуда.

Він додав, що продукція відвантажується замовникам по всій країні, підприємство набирає обертів пропорційно зростанню попиту.

"Всі наші логістичні можливості залучені по максимуму для швидкої доставки продукції нашим покупцям відповідно до укладених угод. Переконаний, всі контракти буде виконано чітко та в строк. Так само, як і під час попередньої посівної", – підсумував Заблуда.

Також в повідомленні пресслужби йдеться, що під час весняно-літньої кампанії 2024 року на "Рівнеазоті" було відновлено роботу агрегату підготовки синтезу газу та модернізовано агрегат синтезу аміаку. Усі роботи були здійснені в межах інвестиційної програми Ostchem, що стартувала два роки тому та супроводжується значними інвестиціями в основні фонди заводу. Мета інвестицій в CAPEX – оптимізація витратних коефіцієнтів, скорочення втрат різних видів енергії та відповідно покращення показників собівартості готової продукції.

При цьому, як зазначають в компанії, аграрії у травні та червні збільшили попит на азотні добрива щонайменше на 15%. Серед основних чинників нетипового для цього періоду попиту – зростання цін на зерно та поява в аграріїв додаткових ресурсів на закупівлю добрив, зниження цін на базові добрива, порушення логістичних ланцюжків імпортерів, а також ситуація в українській електроенергетиці.

Нагадаємо, у квітні відновив виробництво єдиний виробник двоокису титану в Україні "Сумихімпром".